‘El Monstruo’ llegó a Lima: Líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ arribó a la capital tras ser extraditado de Paraguay

Erick Moreno Hernández fue extraditado desde Paraguay luego de ser capturado por la Policía de dicho país el pasado 24 de setiembre.

Erick Moreno Hernández, conocido como alias "El Monstruo", líder de la organización criminal denominada 'Los Injertos del Cono Norte', llegó esta tarde a la sede de la Dirección de Aviación Policial, en el Callao, tras ser extraditado de Paraguay.

El sujeto, de 34 años, llegó a bordo de un avión de la PNP y será trasladado a la Dircote, en el Cercado de Lima, donde permanecerá en una carceleta. La justicia peruana le asignó un abogado de oficio, quien llegó al lugar, pero evitó declarar ante la prensa.

La caída de Erick Moreno "el Monstruo", el criminal más buscado del Perú

Las autoridades peruanas confirmaron la próxima extradición de Erick Moreno, "El Mounstro", el delincuente que se convirtió en uno de los más buscados y por el que se ofreció una recompensa de 1 millón de soles por su paradero. Finalmente, tras su captura en Paraguay, será encarcelado en el Perú. Conozcamos un poco más del paso criminal de este personaje que se convirtió en el más nefasto rostro de la criminalidad para muchas familias.
