‘El Monstruo’ llegó a Lima: Líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ arribó a la capital tras ser extraditado de Paraguay

Erick Moreno Hernández, conocido como alias "El Monstruo", líder de la organización criminal denominada 'Los Injertos del Cono Norte', llegó esta tarde a la sede de la Dirección de Aviación Policial, en el Callao, tras ser extraditado de Paraguay.

El sujeto, de 34 años, llegó a bordo de un avión de la PNP y será trasladado a la Dircote, en el Cercado de Lima, donde permanecerá en una carceleta. La justicia peruana le asignó un abogado de oficio, quien llegó al lugar, pero evitó declarar ante la prensa.

Más información en breve.