Un sismo de magnitud 4.3 remeció la región Áncash esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 8:00 a.m.- se ubicó en el mar, a 94 kilómetros al suroeste de Huarmey, a una profundidad de 44 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Huarmey.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indicó que el remezón, afortunadamente, no generó alerta de tsunami en nuestro litoral.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0770

Fecha y Hora Local: 22/11/2025 08:00:50

Magnitud: 4.3

Profundidad: 44km

Latitud: -10.78

Longitud: -78.62

Intensidad: II-III Huarmey

Referencia: 94 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 22, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.