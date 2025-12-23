Áncash: poblado de Casga es declarado zona crítica por alto riesgo de deslizamientos y huaicos

Un estudio del Ingemmet determinó que este lugar se encuentra asentado sobre suelos poco firmes, conformados por fragmentos de roca, gravas y una base arcillosa que retiene el agua.

El centro poblado de Casga, ubicado en el distrito de Pampas, provincia de Pallasca, en Áncash, donde habitan 115 personas, ha sido declarado zona crítica de alto riesgo frente a deslizamientos y derrumbes. Así lo informó el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

El documento técnico señala que Casga se encuentra asentado sobre suelos poco firmes, conformados por fragmentos de roca, gravas y una base arcillosa que retiene el agua, lo que debilita el terreno y facilita la ocurrencia de movimientos de tierra, principalmente durante la temporada de lluvias.

Ingemmet también señaló que el poblado se localiza sobre un deslizamiento rotacional antiguo que se ha reactivado, y en la parte alta de la ladera se han identificado grietas de hasta 40 metros de longitud. Además advierte la presencia de brotes de agua subterránea así como filtraciones producto del riego agrícola.

Ante este escenario, el Ingemmet recomienda la reubicación de la población a otras zonas de la región como medida de seguridad ya que no es apta para habilitación urbana debido a sus condiciones geológicas y geomorfológicas desfavorables.