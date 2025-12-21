Fiscalía realizará primera restitución de restos óseos de víctima del terrorismo en Áncash

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos realizará la primera restitución de restos óseos de una víctima del terrorismo en Áncash, informó el Ministerio Público de la Jurisdicción.

Los restos corresponden a Braulio Herrera Jaramillo, poblador del sector de Huaracillo, en el distrito de Pinra, provincia de Huacaybamba, quien fue ejecutado en 1990 en la Plaza de Armas de la localidad, junto con otras 18 personas, por miembros de Sendero Luminoso.

En los días siguientes, cerca de 40 ciudadanos en dicha localidad fueron asesinados en zonas aledañas por negarse a acatar las órdenes de esta organización terrorista.

Tras varios años, los restos óseos recuperados en la localidad se sometieron a exámenes especializados con el apoyo del equipo forense de Ayacucho, cuyo laboratorio cuenta con capacidad técnica para este tipo de análisis.

Entregarán restos a familiares

Tras la toma de muestras, el Ministerio Público recibió el informe que confirmó la identidad de la víctima y recomendó la entrega de los restos a sus familiares.

La Fiscalía informó que aún se esperan los resultados de identificación de más de 36 personas, cuyos restos fueron recuperados en la zona y permanecen internados en la División Médico Legal de Áncash, lo que permitirá continuar con procesos de restitución.