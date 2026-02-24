Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Polémica en Nueva York: multitud atacó con bolas de nieve a policías y el alcalde pidió respeto a la institución [VIDEO]

Videos en redes sociales muestran a los policías siendo víctimas del ataque de los jóvenes.
Videos en redes sociales muestran a los policías siendo víctimas del ataque de los jóvenes. | Fuente: EFE / Captura de X
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Cientos de personas se dieron cita a través de las redes sociales en el icónico Washington Square Park para participar en una batalla de bolas de nieve.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió este martes que se "trate con respeto" a la Policía de la ciudad después de que se viralizaran videos en los que se ve a decenas de neoyorquinos lanzando bolas de nieve a agentes en una batalla invernal que tuvo lugar ayer en la Gran Manzana.

"He visto vídeos de niños lanzando bolas de nieve a agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Washington Square Park", escribió en sus redes hoy el alcalde progresista, quien explicó que los agentes "han estado en acción durante una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros".

En ese sentido, Mamdani pidió a los neoyorquinos que traten a la NYDP con "respeto".

Ayer, tras una nevada de más de 24 horas en lo que fue el temporal más intenso desde 2016 para Nueva York, cientos de personas se dieron cita a través de las redes sociales en el icónico Washington Square Park para participar en una batalla de bolas de nieve, algo que suele ser común después de una gran nevada.

En los videos de las redes sociales se puede ver cómo dos oficiales de la Policía de Nueva York aparecen en la gran pelea de bolas y son atacados por una muchedumbre -entre ellos muchos adultos- con bolas de nieve.

En respuesta, los policías optaron por empujar a varios de los atacantes.

Otros videos muestran situaciones similares después de que llegaran refuerzos al lugar.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, afirmó que la Policía está investigando los incidentes.

"Quiero ser muy clara: el comportamiento mostrado es vergonzoso y criminal", declaró Tisch en X.

La Asociación Benéfica de la Policía, el sindicato más grande de la ciudad que representa a los policías del NYPD, condenó la pelea de bolas de nieve como un "ataque despreciable" contra la Policía.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Nueva York EEUU Estados Unidos Zohran Mamdani

RPP TV

En Vivo

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA