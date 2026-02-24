Últimas Noticias
Arequipa: gimnasio en Yanahuara acumula pérdidas de más de 300 mil soles tras desborde de torrentera Chullo

| Fuente: RPP
Máquinas y herramientas del local en Yanahuara fueron consumidas por la tierra y el lodo luego del desborde de la torrentera Chullo, producto de las intensas lluvias.

Arequipa
Las máquinas y herramientas del gimnasio PowerFit, en el sector de Yanahuara, en Arequipa, se han visto gravemente afectadas por el desborde de la torrentera Chullo, producto de las intensas lluvias en la región. En diálogo con RPP, José María, dueño de este negocio, indicó que las pérdidas económicas superan los 300 mil soles.

"(Las máquinas) están completamente enterradas. Estamos tratando de recuperarlas. La estructura general del edificio no ha sufrido mucho daño, pero sí las paredes, espejos, servicios higiénicos, pérdida de muebles. Todo eso lo tenemos que reponer", manifestó.

El propietario estimó que la altura de la tierra y el lodo que ha cubierto el espacio llega a los 100 centímetros. "Las mancuernas están enterradas, los discos, todo ha quedado enterrado", agregó.

A estas horas vienen realizándose labores de retiro de tierra y traslado de las máquinas a un lugar seguro, a fin de determinar si los equipos pueden ser recuperados.

Por el momento, José María informó que vecinos, clientes del gimnasio y otros negocios de la zona le han brindado apoyo, cooperando con labores de limpieza y entrega de alimentos al personal que trabaja en el lugar.

El ciudadano también pidió a las autoridades mayor fiscalización para evitar la invasión y reducción de los cauces de las torrenteras, una situación que —según indicó— aumenta el riesgo de desbordes durante la temporada de intensas lluvias. 

Estado de la emergencia en Arequipa

A seis incrementó el número de fallecidos durante la emergencia por las lluvias en Arequipa, tras confirmarse la muerte de un padre de familia y su pequeño el último lunes en Cayma

Según el más reciente reporte del Gobierno Regional de Arequipa, la emergencia deja hasta el momento: 4 231 personas afectadas, 89 damnificados, 1 229 viviendas afectadas y 44 viviendas inhabitables.

Frente a este escenario, el gobernador Rohel Sánchez solicitó al Gobierno de José María Balcázar declarar el estado de emergencia para toda la región, así como el envío urgente de maquinaria de los ministerios de Transportes, Agricultura y Vivienda para acelerar las labores de limpieza, rehabilitación de vías y atención a la población.

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Arequipa lluvias

