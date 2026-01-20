Arequipa: así se desarrolló el paro de transportistas informales que exigen cese de operativos municipales

Según dirigente del Cono Norte, entre los distritos de Cerro Colorado y Yura, al menos 80 mil personas serían las afectadas si se retira a los vehículos informales de la ciudad de Arequipa.

Un grupo de transportistas informales de al menos 60 empresas realizó un paro y un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Arequipa en rechazo a los operativos de fiscalización que ejecutan inspectores de transporte de la comuna con apoyo de la policía. Los manifestantes, que brindan el servicio de colectivo en vehículos pequeños conocidos como “loncheritas”, señalaron que cubren rutas hacia zonas donde el transporte formal no llega, aunque reconocieron que no cumplen con los requisitos exigidos para operar legalmente.

Las unidades informales prestan servicio principalmente en los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Yura, Hunter, Tiabaya, Mariano Melgar, Paucarpata y Alto Selva Alegre. La protesta incluyó una “marcha rodante” desde los conos de la ciudad hasta la avenida La Marina, en el Cercado, lo que ocasionó la reducción de buses en circulación y dejó a cientos de pasajeros varados en diversos paraderos durante varias horas.

Hasta el local de la comuna provincial llegó un contingente de la Policía Nacional del Perú, a través de la Unidad de Servicios Especiales, con la finalidad de garantizar el libre tránsito y proteger los bienes públicos ante posibles desmanes durante la protesta.

Transportistas denuncian abuso de autoridad

En entrevista con RPP Arequipa, Víctor Mendoza, presidente del Frente de Defensa de Transportistas de la Región Arequipa, calificó como un abuso de autoridad la intensificación de los operativos municipales contra el transporte informal. “Se nos está persiguiendo sin considerar que existe un déficit real de unidades. La gente sale desde las tres o cuatro de la mañana y a esa hora somos nosotros, las loncheritas y las M2, quienes atendemos la demanda”, afirmó.

El dirigente pidió que la fiscalización sea equitativa y también alcance a las empresas del Sistema Integrado de Transportes (SIT), a las que acusó de incumplir sus contratos de concesión. “Ambos tenemos la culpa, tanto el Sistema Integrado de Transporte como el transportista alternativo. Lo que falta es una fiscalización estricta para los dos”, sostuvo.

Mendoza reiteró que solicitan permisos temporales por un año para seguir operando, mientras se soluciona la falta de flota formal. Asimismo, rechazó afiliarse a los consorcios del SIT al denunciar presuntos cobros elevados. “Es mentira que no cobren, toda la vida nos han querido cobrar. Nosotros no vamos a aceptar irnos al sistema integrado de transporte”, señaló, y advirtió: “Si no hay solución, vamos a apagar los motores por tres días; esto ya es un conflicto social”.

Municipalidad ratifica mano dura

Desde la Municipalidad Provincial de Arequipa, el alcalde Víctor Hugo Rivera ratificó que las unidades M1, más conocidas como "loncheritas" no ingresarán al Sistema Integrado de Transportes. En RPP Arequipa recordó que en 2023 se otorgó un plazo para la renovación vehicular. “Se les dijo claramente que las M1 no están dentro de un sistema integral de transportes, pero lamentablemente no han hecho eco a esta situación”, afirmó.

La autoridad precisó que existe una resolución de la Gerencia de Transportes que permite la incorporación de unidades M2, es decir vehículos que tengan capacidad de más de 15 pasajeros, como rutas alimentadoras del sistema, siempre que cumplan con las condiciones técnicas y legales. Además, advirtió que no se permitirá la continuidad del transporte informal, especialmente cuando muchas unidades no cuentan con el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT). “Vamos a ser muy tajantes, no vamos a permitir que transportistas informales sigan operando”, sostuvo, tras informar que se coordinan acciones con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Prefectura y la Policía Nacional.