Lluvias en Perú: Arequipa sufre con casas inundadas, colapso de desagües y pasajeros rescatados, ¿cuál es la situación?

Rescate de pasajeros del bus que quedó varado en la Variante de Uchumayo tras las lluvias
| Fuente: Bomberos Voluntarios del Perú Arequipa
Maxy Quico Benavides

por Maxy Quico Benavides

·

Los distritos de Yura y Cerro Colorado en Arequipa fueron los más afectados en las últimas horas registrando hasta 42 litros de agua por metro cuadrado, es decir que soportaron lluvias casi 4 veces más que el Cercado, según informó el Senamhi.

Las intensas lluvias registradas en la ciudad de Arequipa dejaron acumulados de hasta 42 milímetros en algunos distritos y activaron la mayoría de torrenteras y quebradas urbanas. Mientras que en la provincia de Castilla dejó vías bloqueada por derrumbes y habitantes aislados, de acuerdo a la evaluación preliminar de daños.

En la ciudad, al menos 47 pasajeros, entre niños, jóvenes y adultos, fueron rescatados por agentes de la Policía y bomberos luego de que el bus en el que viajaban, de la empresa Transportes Arequipa, quedara atrapado en un zanjón de la Variante de Uchumayo debido a las fuertes lluvias que inundaron la vía.

Los pasajeros tuvieron que subir al segundo piso del vehículo para ser evacuados por los bomberos y la Policía. El rescate se realizó con ayuda de botes inflables.

Las intensas precipitaciones también afectaron otras zonas de la ciudad. Una familia fue rescatada después de que la camioneta en la que viajaban quedara atrapada en el bypass de la avenida Mariscal Castilla con la avenida Venezuela en el Cercado, donde se asistió a dos menores de edad.

Dos días antes, en la misma zona (Variante de Uchumayo) también quedaron atrapados en un camión que quedó varado 4 personas que fueron sacadas en botes inflables por la policía y bomberos voluntarios.

Ante las emergencias, desde la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, informaron que evalúan cerrar el paso de vehículos por la Variante de Uchumayo y bypass de la avenida Venezuela en el Cercado ante la imprudencia de los conductores.

Pasajeros son rescatados de bus varado por inundación de la Variante de Uchumayo
| Fuente: Bomberos Voluntarios del Perú Arequipa

Distrito de Yura uno de los más afectados

El distrito de Yura vivió una jornada crítica tras la lluvia torrencial que se inició alrededor de las 3 de la tarde del martes y se prolongó por 7 horas, dejando más de 64 viviendas inundadas por agua de las lluvias, vías interrumpidas y puentes de acceso colapsados.

La alcaldesa del distrito, Mirtha Ruelas, informó en la Rotativa del Aire de RPP Arequipa que la situación generó una respuesta inmediata del municipio y de la brigada de Defensa Civil. 

La alcaldesa informó que “desde las 3 de la tarde del día de ayer hemos tenido una lluvia torrencial que ha afectado sobre todo a las asociaciones, a los pueblos que recién se están formalizando. Ahí ha sido el mayor problema, se ha llevado puentes que son de acceso y las vías han sido afectadas”, señaló.

El municipio activó su plan de contingencia para atender a las familias de las viviendas afectadas. La alcaldesa afirmó que apoyaron con motobombas para poder retirar el agua de las habitaciones de las casas y dar tranquilidad a los vecinos.

Las lluvias dejaron vias afectadas en el distrito de Yura
| Fuente: Municipalidad de Yura

Puentes restablecidos parcialmente

Uno de los puntos más críticos fue el puente Otupara, además de accesos que conectan con asociaciones como Residentes Cusco, Residentes Puno y el sector Chaparral.

“El puente Otupara ya ha sido restablecido. Anoche también se restableció el pase a Residentes Cusco, Residentes Puno y al sector Chaparral. En José Abelardo Quiñones se ha restablecido en un 70 % para que el transporte público pueda tener acceso”, detalló.

Asociaciones en zonas vulnerables

La alcaldesa advirtió que gran parte de las afectaciones se concentra en asociaciones ubicadas cerca de quebradas.

“Tenemos más de 100 asociaciones que todavía faltan formalizarse. Hay personas y dirigentes irresponsables que venden terrenos cerca de las quebradas y ahí es donde tenemos la mayor parte de afectación”, cuestionó.

Finalmente, hizo un llamado a la calma y a priorizar la seguridad familiar. “Las vías y las pistas pueden restablecerse. No nos desesperemos. La municipalidad está apoyando y actuando donde está el problema”, concluyó.

Lluvias dejaron en riesgo las conexiones de agua potable en el sector de José Luis Bustamante y Rivero
| Fuente: RPP

Colapso de buzones de aguas servidas

Desde la empresa Sedapar reportaron más de 60 emergencias por el colapso de buzones de desagüe que inundaron las calles y avenidas con aguas servidas en diversos distritos de la ciudad, lo que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Al momento la atención de las emergencias está a cargo de 13 cuadrillas.

Mientras que con apoyo de maquinaria pesada continúan los trabajos de reposición de tubería de desagüe en la cuarta cuadra de la avenida Goyeneche, que sufrió la rotura por la antigüedad.

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste Seal atendió más de 200 emergencias, 30 cuadrillas laboran en la atención de las emergencias.

Lluvias continuarán en la región

Las lluvias intensas y extraordinarias continuaran en la ciudad de Arequipa y las provincias de Castilla, Condesuyos y Caravelí durante las dos próximas semanas, así lo informó José Luis Ticona, especialista en meteorología del Senamhi.

“Efectivamente, ayer la lluvia fue de moderada a intensa en diferentes distritos de la ciudad. El sector del Cono Norte y Cayma ha registrado casi 40 a 42 milímetros de lluvia. Es una lluvia bastante intensa, sobre todo por la duración que ha tenido, casi siete horas de precipitaciones”, precisó el especialista.

Distritos con mayores acumulados

Según detalló Ticona, otros distritos también reportaron valores elevados. “En nuestra estación meteorológica en la zona alta de Mariano Melgar se registró un valor de 32 milímetros. Similar comportamiento en Paucarpata”, indicó.

En Hunter, José Luis Bustamante y Rivero y otras zonas bajas, el impacto fue visible debido al arrastre de agua desde sectores altos. Las precipitaciones activaron diversas torrenteras, generando inundaciones en puntos críticos de la ciudad.

“Se han activado la gran mayoría de quebradas. En el Cono Norte distrito de Yura hubo el mayor incremento, especialmente en la quebrada del Chullo distrito de Cerro Colorado y otras aledañas. También en las torrenteras de la avenida Venezuela, en Alto Selva Alegre y en Paucarpata”, explicó.

Aunque durante las mañanas podrían presentarse algunas horas de brillo solar, el panorama cambiaría hacia el mediodía. “A partir del mediodía el cielo se cubre y desde las 3 o 4 de la tarde las precipitaciones pueden volverse peligrosas”, señaló.

lluvias intensas arequipa casas inundadas vías afectadas

