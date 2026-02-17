Lluvias en Perú: Arequipa sufre con casas inundadas, colapso de desagües y pasajeros rescatados, ¿cuál es la situación?

Las lluvias dejaron vias afectadas en el distrito de Yura |
Fuente: Municipalidad de Yura |
Fotógrafo: Difusión
Puentes restablecidos parcialmente
Uno de los puntos más críticos fue el puente Otupara, además de accesos que conectan con asociaciones como Residentes Cusco, Residentes Puno y el sector Chaparral.
“El puente Otupara ya ha sido restablecido. Anoche también se restableció el pase a Residentes Cusco, Residentes Puno y al sector Chaparral. En José Abelardo Quiñones se ha restablecido en un 70 % para que el transporte público pueda tener acceso”, detalló.
Asociaciones en zonas vulnerables
La alcaldesa advirtió que gran parte de las afectaciones se concentra en asociaciones ubicadas cerca de quebradas.
“Tenemos más de 100 asociaciones que todavía faltan formalizarse. Hay personas y dirigentes irresponsables que venden terrenos cerca de las quebradas y ahí es donde tenemos la mayor parte de afectación”, cuestionó.
Finalmente, hizo un llamado a la calma y a priorizar la seguridad familiar. “Las vías y las pistas pueden restablecerse. No nos desesperemos. La municipalidad está apoyando y actuando donde está el problema”, concluyó.
Colapso de buzones de aguas servidas
Desde la empresa Sedapar reportaron más de 60 emergencias por el colapso de buzones de desagüe que inundaron las calles y avenidas con aguas servidas en diversos distritos de la ciudad, lo que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Al momento la atención de las emergencias está a cargo de 13 cuadrillas.
Mientras que con apoyo de maquinaria pesada continúan los trabajos de reposición de tubería de desagüe en la cuarta cuadra de la avenida Goyeneche, que sufrió la rotura por la antigüedad.
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste Seal atendió más de 200 emergencias, 30 cuadrillas laboran en la atención de las emergencias.
Lluvias continuarán en la región
Las lluvias intensas y extraordinarias continuaran en la ciudad de Arequipa y las provincias de Castilla, Condesuyos y Caravelí durante las dos próximas semanas, así lo informó José Luis Ticona, especialista en meteorología del Senamhi.
“Efectivamente, ayer la lluvia fue de moderada a intensa en diferentes distritos de la ciudad. El sector del Cono Norte y Cayma ha registrado casi 40 a 42 milímetros de lluvia. Es una lluvia bastante intensa, sobre todo por la duración que ha tenido, casi siete horas de precipitaciones”, precisó el especialista.
Distritos con mayores acumulados
Según detalló Ticona, otros distritos también reportaron valores elevados. “En nuestra estación meteorológica en la zona alta de Mariano Melgar se registró un valor de 32 milímetros. Similar comportamiento en Paucarpata”, indicó.
En Hunter, José Luis Bustamante y Rivero y otras zonas bajas, el impacto fue visible debido al arrastre de agua desde sectores altos. Las precipitaciones activaron diversas torrenteras, generando inundaciones en puntos críticos de la ciudad.
“Se han activado la gran mayoría de quebradas. En el Cono Norte distrito de Yura hubo el mayor incremento, especialmente en la quebrada del Chullo distrito de Cerro Colorado y otras aledañas. También en las torrenteras de la avenida Venezuela, en Alto Selva Alegre y en Paucarpata”, explicó.
Aunque durante las mañanas podrían presentarse algunas horas de brillo solar, el panorama cambiaría hacia el mediodía. “A partir del mediodía el cielo se cubre y desde las 3 o 4 de la tarde las precipitaciones pueden volverse peligrosas”, señaló.