Lluvias en Perú: Arequipa sufre con casas inundadas, colapso de desagües y pasajeros rescatados, ¿cuál es la situación?

Las intensas lluvias registradas en la ciudad de Arequipa dejaron acumulados de hasta 42 milímetros en algunos distritos y activaron la mayoría de torrenteras y quebradas urbanas. Mientras que en la provincia de Castilla dejó vías bloqueada por derrumbes y habitantes aislados, de acuerdo a la evaluación preliminar de daños.

En la ciudad, al menos 47 pasajeros, entre niños, jóvenes y adultos, fueron rescatados por agentes de la Policía y bomberos luego de que el bus en el que viajaban, de la empresa Transportes Arequipa, quedara atrapado en un zanjón de la Variante de Uchumayo debido a las fuertes lluvias que inundaron la vía.

Los pasajeros tuvieron que subir al segundo piso del vehículo para ser evacuados por los bomberos y la Policía. El rescate se realizó con ayuda de botes inflables.

Las intensas precipitaciones también afectaron otras zonas de la ciudad. Una familia fue rescatada después de que la camioneta en la que viajaban quedara atrapada en el bypass de la avenida Mariscal Castilla con la avenida Venezuela en el Cercado, donde se asistió a dos menores de edad.

Dos días antes, en la misma zona (Variante de Uchumayo) también quedaron atrapados en un camión que quedó varado 4 personas que fueron sacadas en botes inflables por la policía y bomberos voluntarios.

Ante las emergencias, desde la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, informaron que evalúan cerrar el paso de vehículos por la Variante de Uchumayo y bypass de la avenida Venezuela en el Cercado ante la imprudencia de los conductores.