Arequipa: al menos 14 vuelos cancelados por neblina en en Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón

Al menos 14 vuelos entre salidas y llegadas fueron cancelados esta mañana en el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón, debido a la intensa neblina que redujo la visibilidad en la pista de aterrizaje, donde las operaciones aéreas afectadas oscilan entre las seis de la mañana y mediodía.

"Informamos a nuestros pasajeros y pasajeras que, debido a factores climatológicos, los vuelos desde y hacia la ciudad de Arequipa presentan ajustes en sus horarios y reprogramaciones", informó el Aeropuerto Jorge Chávez.

De acuerdo con lo informado por Aeropuertos Andinos del Perú, el primer vuelo estaba programado para aterrizar a las 6 y 20 de la mañana, pero no logró descender a la ciudad.

La aeronave sobrevoló varios minutos el cielo arequipeño; sin embargo, ante las condiciones climáticas adversas retornó a la ciudad de Lima por motivos de seguridad.

Mientras tanto, decenas de pasajeros llegaron desde tempranas horas al terminal aéreo con la intención de viajar, pero no pudieron embarcar.

Por ello, realizaron largas filas en las áreas de counter para solicitar la reprogramación de sus vuelos o recibir información sobre nuevas fechas de salida.

En tanto, el Senamhi advirtió que durante la tarde se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad, los cuales se mantendrán hasta el martes 10 de febrero.

Por ello, no se descarta afectaciones en las operaciones aéreas en la ciudad de Arequipa.