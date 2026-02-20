"Hemos perdido todo": casas y calles afectadas en Cayma por activación de torrenteras debido a intensas lluvias

RPP llegó hasta el asentamiento humano Villa Continental, en el sector Buenos Aires, en el distrito arequipeño de Cayma, donde la activación de una torrentera ha provocado el colapso del puente ubicado en la zona.

La infraestructura ha sido golpeada por enormes piedras y rocas. Asimismo, la torrentera ha llegado cerca de las viviendas del asentamiento humano.

"Hemos perdido todo"

Por ejemplo, la loza deportiva del lugar, donde niños salían a jugar durante las vacaciones, ha sido enterrada.

Al menos un metro y medio de tierra se encuentra en esta zona y también el parque, las bancas donde salían los adultos mayores para caminar, entre otros.

El mercado de la zona, incluso, se encuentra lleno de lodo y tierra, así como el puente intransitable, lo que impide el tránsito para los vecinos del asentamiento humano Villa Continental.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

"Hemos perdido todo. Nuestras cosas. En el mercado trabajamos madres, todo hemos perdido, toda la mercadería", contó una señora a RPP, mientras portaba unas botas llenas de barro.

Ella, junto con otras vecinas, han llegado al mercado para limpiar sus respectivos puestos de ventas, en su caso de verduras, para intentar recuperar algo de los productos por el barro.

"No hay ni un asiento, no hay ni una planta, [todo está] lleno de tierra. Toda la calle, el mercado, todo. Y mi casa también esta inundada de agua. Se me han inundado también a la sala y techo. Nunca he visto así jamás esta lluvia, esta rotura de torrentera", declaró otra vecina a RPP.

Pedido de maquinaria

La vecina cuestionó que han hecho mal el puente que conecta el asentamiento humano porque aseguró que es la primera vez que presencia el barro de lodo de esa magnitud.

Al respecto, se hizo el pedido de maquinaria para remover las piedras, rocas y el barro que ha ingresado a la cancha deportiva, el parque y el mercado.

Los vecinos, por mientras, han taponado el puente con un par de rocas y ramas, aunque el agua ha ingresado y ha rebasado la torrentera.

Panorama

Otro panorama ocurre en el distrito de Cayma es en el sector Los Ángeles de Cayma. En ese sector hay más de 50 viviendas afectadas, inundadas por las fuertes lluvias que se han registrado la tarde de ayer, en nivel de alerta roja, acompañados de granizo.

Por otro lado, en el distrito de Yanahuara, en la calle Grande, según el gobernador regional, Roel Sánchez, son más de 500 viviendas afectadas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) ha confirmado la muerte de dos personas, una de ellas alcanzada por un rayo en el sector de El Cural, en el distrito de Uchumayo, cuando el adulto mayor fue trasladado a una clínica particular, había llegado ya sin signos vitales.