Arequipa: Delincuentes roban más de 10 mil soles de una avícola que vendía pavos para la cena navideña

Según las primeras investigaciones, los sujetos se hicieron pasar por clientes para luego sacar sus armas y amenazar a los trabajadores a fin de que entreguen el dinero.

Unos sujetos armados asaltaron una avícola y se llevaron más de 10 mil soles, dinero producto de la venta de carne de pavo y pollo por la campaña navideña. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Calvario y Miguel Grau, a escasos cinco minutos de la comisaría del distrito de Miraflores, región Arequipa.

Según las primeras investigaciones, los sujetos llegaron al local a bordo de un vehículo y se hicieron pasar por clientes. Una vez en el interior, sacaron armas de fuego para amenazar a los trabajadores.

Tras apoderarse del dinero, los delincuentes huyeron rápidamente en el mismo vehículo, mientras que los trabajadores dieron aviso inmediato a la Policía Nacional.

Agentes del área de Robos de la Divincri recogieron las declaraciones de las víctimas y revisaron las cámaras de seguridad de la zona para identificar y ubicar a los responsables del asalto.