Arequipa: dictan nueve meses de prisión preventiva contra hombre que roció gasolina a trabajadora de un restaurante

Tras la disposición judicial, Enrique Justo Roque Cari fue trasladado al penal de Socabaya, donde permanecerá mientras duren las investigaciones.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Enrique Justo Roque Cari (59), investigado por el presunto delito de homicidio agravado en grado de tentativa, en agravio de una trabajadora de un restaurante de la ciudad de Arequipa.

La medida, dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia, determinó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos.

Entre estos se encuentran la declaración de la víctima, los testimonios de testigos y los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento.

El caso

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió el martes 27 de enero al interior de un restaurante ubicado en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

El investigado roció gasolina a la trabajadora del local y la amenazó con prenderle fuego, luego de acusarla de haberle robado su celular.

No obstante, de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad a las que tuvo acceso RPP, muestran que el hombre se queda dormido sobre una mesa y que, posteriormente, otro individuo se acerca y le sustrae el teléfono.

A pesar de ello, el imputado responsabilizó a la trabajadora y le arrojó el combustible.

Tras la disposición judicial, Enrique Justo Roque Cari fue trasladado al penal de Socabaya, donde permanecerá mientras duren las investigaciones.

Cane señalar que la prognosis de pena por el delito señalado asciende hasta 11 años de prisión.