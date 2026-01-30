Huelga en Arequipa: ¿cómo impactó en los hospitales el primer día del paro médico?

Los médicos de la región Arequipa iniciaron este jueves una huelga indefinida que afecta la atención en hospitales como el Honorio Delgado y Goyeneche, así como en establecimientos en las provincias de Camaná, Islay, Caravelí, Condesuyos, La Unión, Caylloma y Castilla, informó el doctor Percy Manrique, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Goyeneche.

Precisó que la medida implica la suspensión total de la consulta externa y de las cirugías programadas, manteniéndose únicamente los servicios de emergencia y áreas críticas.

“Los médicos que laboran en toda la región de Arequipa está acatando la medida. No se va a atender en consultorios externos ni cirugías programadas”, declaró a RPP.

A tu turno, el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional Honorio Delgado, Richard Hernández, afirmó que los 800 médicos acatan la protesta, exigiendo que se mejore la capacidad de atención a los pacientes ante la grave falta de infraestructura, equipamiento e insumos.

Hernández, cuestionó que, siendo el principal hospital de referencia de la región y de nivel III-1, no cuente con tomógrafo ni resonador propios, obligando a los pacientes -sobre todo los afiliados al SIS- a realizar exámenes en el sector privado. “No podemos permitir que los pacientes tengan que salir a la calle para hacerse una tomografía o una resonancia. Este hospital, siendo el más grande e importante, no puede carecer de esos equipos”, señalaron a RPP.

Recordó que esta situación fue advertida desde el año pasado mediante plantones y protestas, sin que hasta ahora se haya concretado una solución. “La atención de emergencia está asegurada, porque esa es la sensibilidad del médico, aun en la escasez y la falta de insumos, pero ya estamos cansados de vivir el día a día en esta situación”, expresó.

Miles de pacientes perjudicados

Según estimaciones del gremio médico, la paralización afecta a cerca de 7 mil consultas externas diarias en toda la región. Manrique detalló que solo en el Hospital Goyeneche se dejan de atender aproximadamente 400 pacientes por día, cifra que se duplicaría en el Honorio Delgado. “Estamos hablando de miles de pacientes afectados diariamente”, sostuvo. Entre las principales demandas figura la destitución del gerente regional de Salud, a quien responsabilizan por la falta de equipos, infraestructura deteriorada y decisiones técnicas cuestionadas.

“El Hospital Honorio Delgado ya debe declararse en emergencia. Sus bases están corroídas y es un peligro seguir trabajando así”, advirtió el dirigente, recordando observaciones previas de la Contraloría.

Primer día de la huelga indefinida de los médicos en Arequipa | Fuente: RPP

Pacientes denuncian postergaciones y falta de equipos

La huelga también generó reclamos de pacientes y familiares, Rubén Saavedra denunció la suspensión de la cirugía para extirpar un tumor a su madre, debido a la falta de médicos especialistas en cabeza y cuello en el Hospital Honorio Delgado. Indicó que la paciente contaba con todos los exámenes prequirúrgicos y debía ser internada el pasado 5 de enero.

“Mi madre está en riesgo porque el tumor puede seguir creciendo mientras esperamos que contraten especialistas”, señaló. Otros pacientes denunciaron además la falta de equipos como tomógrafos y resonadores magnéticos, lo que los obliga a realizar exámenes en clínicas privadas, asumiendo elevados costos.

Como Rubén, otros pacientes llegaron de provincias viajando 4 y hasta 5 horas porque tenían una cita programada en consultorios externos; pero fueron sorprendidos por la medida de protesta, que no tiene fecha de solución.

Fuentes de RPP, confirmaron que atendieron de manera restringida en consultorios externos, los médicos contratados, pero los demás dejaron de atender, turnos que deben ser reprogramados para el mes de febrero.

Gerencia de Salud asegura atención normal

En respuesta, el gerente regional de Salud, Walter Oporto, afirmó que, pese al anuncio del paro, la atención se desarrolla con normalidad en hospitales, centros de salud y postas durante las primeras horas del día.

“Hasta el momento hemos verificado que la atención es totalmente normal y no se han presentado incidentes”, aseguró a RPP. Añadió que la Federación Médica notificó previamente la medida y presentó un pliego de reclamos que, a su criterio, no justifica afectar a los pacientes. “Pretender obligarnos a asumir una responsabilidad que no nos corresponde no nos parece correcto”, sostuvo.

Infraestructura y llamado al diálogo

Oporto reconoció deficiencias históricas en la infraestructura sanitaria, señalando que cerca del 70 % de establecimientos requieren renovación, aunque aseguró que existen obras en ejecución y proyectos destrabados.

“No tenemos una varita mágica para resolver un problema histórico, pero se está trabajando y se están teniendo resultados”, afirmó. Sobre el Hospital Honorio Delgado, indicó que la solución definitiva es la construcción de un nuevo nosocomio. “Este hospital tiene más de 60 años; la solución es un nuevo hospital, para el cual ya existe un anteproyecto y una inversión anunciada de hasta 160 millones de soles para equipamiento”. Finalmente, exhortó al diálogo con el gremio médico y pidió a la población acudir con normalidad a sus citas programadas.