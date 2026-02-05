Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Al menos el 80 % de piscinas inspeccionadas en Arequipa fueron declaradas no saludables

Arequipa: al menos el 80 % de piscinas no tienen autorización para brindar servicios
Arequipa: al menos el 80 % de piscinas no tienen autorización para brindar servicios | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La evaluación se realizó considerando diversos criterios fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios, entre ellos la calidad y temperatura del agua, el estado de los servicios higiénicos y los procesos de desinfección.

Al menos el 80 % de las piscinas públicas y privadas evaluadas en la región Arequipa fueron declaradas no saludables, informó Emiliana Aro, directora ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud.

De un total de 150 piscinas inspeccionadas, solo 17 cumplieron con las condiciones sanitarias exigidas.

La evaluación se realizó considerando diversos criterios fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios, entre ellos la calidad y temperatura del agua, el estado de los servicios higiénicos y los procesos de desinfección.

Según la funcionaria, las piscinas que no fueron declaradas saludables representan un riesgo para los usuarios, ya que pueden ocasionar afecciones en la piel y los ojos, especialmente durante esta temporada de alta afluencia de personas.

Asimismo, explicó que, para ser considerada saludable, una piscina debe contar con desinfección de pies, áreas adecuadas de baños, vestuarios, duchas, entre otros requisitos.

La mayor concentración de piscinas no saludables se registra en la provincia de Arequipa, seguida de Camaná y Mollendo.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a los administradores de estos establecimientos a subsanar las observaciones detectadas antes de reabrir al público.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Arequipa Piscina

RPP TV

En Vivo

Más sobre Arequipa

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA