Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Perrito fue rescatado tras caer a torrentera de más de 10 metros de profundidad en Arequipa [VIDEO]

Los afectivos lograron asegurar al can con cintas de seguridad para subirlo a la superficie.
Los afectivos lograron asegurar al can con cintas de seguridad para subirlo a la superficie. | Fuente: PNP
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El can fue auxiliado por agentes de la Policía Nacional, tras caer a una torrentera en el Cercado de Arequipa. Los efectivos descendieron con equipos especiales y lograron ponerlo a salvo, sin que resultara herido.

Efectivos de la Policía Nacional auxiliaron a un perrito que quedó atrapado, tras caer a una torrentera de más de 10 metros de profundidad, ubicada en la avenida Venezuela, en el Cercado de Arequipa. Así lo informó la institución a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el medio arequipeño Canal 12 La Voz, la PNP dispuso acciones de rescate tras ser alertados sobre la caída del can, por una joven que se encontraba en la zona.

Según el medio, los agentes de la Policía descendieron por el canal utilizando técnicas de rápel y equipos especiales para poner a buen recaudo al perrito.

De esta manera, los afectivos lograron asegurar al can con cintas de seguridad y, posteriormente, fue subido a la superficie.

Rescatan a perro pitbull que estuvo encadenado a un bloque de concreto

El 7 de enero de este año, efectivos de la Unidad Canina de la Municipalidad de Magdalena del Mar, con apoyo de efectivos de la Compañía de Bomberos de dicho distrito, rescataron a un perrito de raza pitbull que fue hallado encadenado y amarrado a un bloque de concreto en el cruce de las avenidas Maquinarias y Universitaria, en el Cercado de Lima.

El can permaneció cerca de 10 horas bajo el sol y en condiciones precarias antes de ser rescatado y puesto a buen recaudo por las autoridades.

Fueron los bomberos quienes cortaron la cadena para poder liberar al animal, según la médica veterinaria Sandra Ballón a RPP.

“Con el adiestrador ha sido un juego para él. En todo momento se le acercó él y el perro comenzó a jugar como si lo conociera de toda la vida. Así jugando hemos podido, conjunto con los bomberos de magdalena, poder cortar la cadena, porque si ha estado bien amarrada. Ahorita está tranquilo”, señaló.

Te recomendamos
Informes RPP

Maltratar un animal es delito en el Perú

Desde el 2016 los casos de maltrato animal en el Perú son considerados delitos que tienen penas privativas de la libertad. Pero, ¿qué es considerado trato cruel a un animal?, ¿qué avances se necesitan para que la población tome conciencia de la tenencia responsable de una mascota? Los detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Arequipa Rescate Perrito Animales Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Arequipa

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA