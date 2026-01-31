Perrito fue rescatado tras caer a torrentera de más de 10 metros de profundidad en Arequipa [VIDEO]

Efectivos de la Policía Nacional auxiliaron a un perrito que quedó atrapado, tras caer a una torrentera de más de 10 metros de profundidad, ubicada en la avenida Venezuela, en el Cercado de Arequipa. Así lo informó la institución a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el medio arequipeño Canal 12 La Voz, la PNP dispuso acciones de rescate tras ser alertados sobre la caída del can, por una joven que se encontraba en la zona.

Según el medio, los agentes de la Policía descendieron por el canal utilizando técnicas de rápel y equipos especiales para poner a buen recaudo al perrito.

De esta manera, los afectivos lograron asegurar al can con cintas de seguridad y, posteriormente, fue subido a la superficie.

Rescatan a perro pitbull que estuvo encadenado a un bloque de concreto

El 7 de enero de este año, efectivos de la Unidad Canina de la Municipalidad de Magdalena del Mar, con apoyo de efectivos de la Compañía de Bomberos de dicho distrito, rescataron a un perrito de raza pitbull que fue hallado encadenado y amarrado a un bloque de concreto en el cruce de las avenidas Maquinarias y Universitaria, en el Cercado de Lima.

El can permaneció cerca de 10 horas bajo el sol y en condiciones precarias antes de ser rescatado y puesto a buen recaudo por las autoridades.

Fueron los bomberos quienes cortaron la cadena para poder liberar al animal, según la médica veterinaria Sandra Ballón a RPP.

“Con el adiestrador ha sido un juego para él. En todo momento se le acercó él y el perro comenzó a jugar como si lo conociera de toda la vida. Así jugando hemos podido, conjunto con los bomberos de magdalena, poder cortar la cadena, porque si ha estado bien amarrada. Ahorita está tranquilo”, señaló.