Un sismo de magnitud 3.9 remeció la región Ayacucho esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 2:17 a.m.- se ubicó a 20 kilómetros al sureste de Colta, en la provincia de Páucar del Sara Sara; a una profundidad de 107 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Colta.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0805

Fecha y Hora Local: 12/12/2025 02:17:00

Magnitud: 3.9

Profundidad: 107km

Latitud: -15.26

Longitud: -73.14

Intensidad: II-III Colta

Referencia: 20 km al SE de Colta, Paucar del Sara Sara - Ayacucho — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 12, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.