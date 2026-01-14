Ayacucho: colapso de puente deja incomunicadas a cerca de 6000 personas en Sancos

Cerca de 6 000 personas permanecen incomunicados tras el colapso por las intensas lluvias del puente que cruza el río San Jarara, en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, en la región Ayacucho.

El alcalde de la mencionada jurisdicción, Eder Allcca Medina, precisó que al menos cinco comunidades han quedado aisladas debido a la caída de la infraestructura, por lo que solicitó al Ejecutivo la instalación urgente de un puente modular.

“Se ha agravado la situación porque sigue lloviendo en la parte alta. A consecuencia de ello, sigue aumentando el agua, el caudal del río y ha colapsado ya por completo [el puente]. Ahora mi población se encuentra aislada”, indicó el burgomaestre.

Allcca Medina recordó que esta situación ya había sido advertida con anterioridad, cuando alertó sobre el avanzado deterioro del puente y solicitó apoyo preventivo a las autoridades competentes.

Sin embargo, las fuertes precipitaciones continúan cayendo en la zona por lo que reiteró su preocupación ante esta situación que podría empeorar en los próximos días.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran el puente, construido de fierro y cemento, partido en dos sobre el cauce del río San Jarara.