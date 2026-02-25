Colectivero informal fue asesinado a balazos en plena Panamericana Norte [VIDEO]

El crimen ocurrió en el límite de Puente Piedra y el distrito chalaco de Ventanilla. | Fuente: RPP

Los transportistas siguen en la mira de las bandas criminales. Esta vez, el conductor de un miniván fue asesinado a balazos en plena carretera Panamericana Norte, en el límite de Puente Piedra y el distrito chalaco de Ventanilla.

Según testigos, el chofer se encontraba en el paradero Hogar, a la espera de pasajeros, cuando aparecieron sujetos armados que lo abordaron. Uno de ellos sacó su arma y disparó dos veces contra el conductor, que murió en el acto.

Fueron momentos de terror en el citado paradero, con testigos huyendo espantados por lo que acababa de suceder.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del homicidio y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley. El chofer asesinado fue identificado como Christopher López Pariona.

Las investigaciones apuntan a un crimen relacionado con un cobro de cupos contra los conductores de estos minivanes informales, que cubren la ruta Callao-Plaza Norte-Acho.

Los criminales detrás de este ataque armado se habrían identificado como miembros de la banda ‘Los Mexicanos’.

Lamentablemente, este no es un caso aislado contra transportistas de Lima y Callao. En las últimas horas, un conductor de la empresa de transportes Servicios Guadulfo Silva Carvajal, conocida como ‘San Bartolo’, fue asesinado a balazos, en el distrito limeño de Lurín.

Además, un chofer de la Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A. (Etssacocsa), conocida popularmente como ‘Los Azules de Collique’, resultó gravemente herido en un ataque armado perpetrado a plena luz del día, en el distrito de Comas, al norte de la capital.

