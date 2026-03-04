Callao: fallece chofer de combi que fue atacado a balazos cuando transportaba pasajeros en la av. Néstor Gambetta

El occiso fue identificado como Juan Juan Mendocilla Estela, de 19 años. | Fuente: RPP

Una nueva víctima del sicariato en el sector transporte se ha reportado la mañana de este miércoles. El conductor de una combi falleció luego de que ayer, martes, fuera atacado a balazos por delincuentes cuando se encontraba en plena ruta, en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

La noticia fue confirmada por los familiares de la víctima, quienes permanecen en los exteriores del Hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en el distrito chalaco de Bellavista.

El occiso fue identificado como Juan Mendocilla Estela, de 19 años, quien -según manifestaron sus compañeros a RPP- empezó a conducir combis recién este año, luego de laborar por un tiempo como cobrador en la empresa de transportes Acosta.

Asimismo, sus colegas refirieron que el joven proviene de una familia de transportistas. La madre de Mendocilla Estela reveló que la pareja de su hijo se encuentra embarazada.

Hasta el cierre de este informe, el cuerpo de la víctima aún permanece en el Hospital Daniel Alcides Carrión a la espera que se realicen las diligencias correspondientes para que sea trasladado a la morgue.

El caso

Juan Mendocilla Estela fue baleado por dos delincuentes cuando se encontraba transportando pasajeros en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del túnel en el sector de Márquez.

Los sujetos responsables del crimen, quienes se transportaban a bordo de una motocicleta, interceptaron a la unidad de transporte de la empresa Acosta y dispararon en varias ocasiones por el lado de la ventana del conductor.

A causa del ataque, el chofer y dos pasajeros resultaron heridos. Sin embargo, el primero falleció la mañana de este miércoles a causa de los disparos.

Transportistas bloquearon tramo de la av. Néstor Gambetta tras ataque

Esta mañana, un grupo de transportistas paralizó sus operaciones y bloqueó un tramo de la avenida Néstor Gambetta en protesta por el ataque que sufrió Mendocilla Estela.

Los manifestantes pertenecían a las empresas Aries, Minivisa, Acorsa, Marcos, Satélite y Vencasa, cuyas unidades cumplen su habitual ruta por la citada avenida.

