Proética presentará 12 medidas urgentes contra la corrupción en diálogo con candidatos presidenciales

A poco más de un mes de las Elecciones Generales 2026, los directivos de Proética adelantaron los detalles del evento "Un Perú sin Corrupción, Diálogo con los Candidatos", que se realizará este jueves, 5 de marzo, y en donde presentarán el resultado de meses de trabajo con gremios, academia y organizaciones civiles.

De acuerdo con presidente del Consejo Directivo de Proética, Julio Pérez Alván, el objetivo de este evento es presentar propuestas cuyo fin resida en enfrentar una realidad alarmante revelada por la última Encuesta Nacional de Corrupción.

"Casi el 89% de la población siente que el Perú es un país más corrupto y eso es realmente lamentable. Creo que desde que se empezó a hacer esta encuesta, ese es el porcentaje más alto, más elevado. Entonces, como país, debemos decir 'ya basta con esto'", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Por su parte, el director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich, detalló que entre las 12 medidas urgentes contra la corrupción se encuentra una reforma profunda a la Comisión de Ética del Congreso para terminar con la impunidad mediante mecanismos independientes de sanción.

"Necesitamos otro mecanismo independiente frente a la flagrancia que haga que haya realmente no impunidad. O sea, que esa frase del otorongo no come otorongo se termine", explicó.

Además, propuso un escrutinio especial sobre los 50 puestos críticos en el Estado que manejan grandes logísticas y decisiones técnicas, como la dirección de Digemid o de Formalización Minera.

"Esos 50 puestos, en otros países, tienen un comité de idoneidad, tienen reflectores encima. Esa es otra medida que creemos indispensable que tiene que suceder", agregó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Vacíos en los planes de gobierno

De acuerdo con los directivos, una primera revisión de los planes de gobierno actuales muestra que muchos candidatos omiten el fortalecimiento de instituciones clave como la Policía, el Ministerio Público o el Poder Judicial en su estrategia anticorrupción.

"Hay vacíos en entender la reforma anticorrupción. Y creo que el ímpetu del espacio es ayudarlos a que miren todo el panorama", precisó Gargurevich.

Pérez Albán, en tanto, concluyó que la falta de integridad encarece el país: "Si los costos de transacción suben y suben y suben, el producto o el servicio es más caro. Y eso es lo que está pasando en el Perú con la corrupción".