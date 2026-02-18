Últimas Noticias
Lluvia de moderada intensidad cayó en diversos distritos de Lima y Callao durante la madrugada

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En pocos minutos, las calles terminaron mojadas, lo que obligó a los conductores a reducir su velocidad para evitar accidentes, constató un equipo de RPP en un recorrido.

Lima
00:00 · 01:09
Así lucían las calles del primer puerto esta madrugada.
Así lucían las calles del primer puerto esta madrugada. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Una lluvia de moderada intensidad afectó a diversos distritos de Lima y Callao durante la madrugada de este miércoles, 18 de febrero, constató un equipo de RPP en un recorrido.

Nuestro reportero indicó que diversas zonas del Callao, como Oquendo, o avenidas principales, entre ellas Néstor Gambetta, Elmer Faucett y Argentina, terminaron mojadas en cuestión de minutos.

El mismo panorama se observó en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aunque las precipitaciones no interrumpieron las actividades del terminal aéreo.

Además, distritos limeños cercanos al litoral, como Chorrillos, Barranco, San Isidro, Miraflores, entre otros, también fueron afectados por lluvia de moderada intensidad, de acuerdo con reportes llegados a este medio.

Ante las calles mojadas en Lima y Callao, los conductores se vieron obligados a reducir su velocidad, a fin de evitar accidentes. Afortunadamente, no se han reportado incidentes durante la madrugada.

Así amaneció en Chorrillos debido a la intensa garúa.

Así amaneció en Chorrillos debido a la intensa garúa.Fuente: RPP / Andrea Cáceres

Alerta por lluvias en Lima, Callao y gran parte de la costa

Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene activa una alerta en Lima y gran parte de la costa peruana por lluvias “de ligera a extrema intensidad”.

En un comunicado, el organismo detalló que las regiones más golpeadas por las precipitaciones serán Tumbes Piura, donde se prevén “acumulados de lluvia entre 50 y 85 mm/día”.

“Asimismo, existe la probabilidad de la ocurrencia de descargas eléctricas en los distritos alejados del litoral costero en dichos departamentos”, apuntó el ente estatal.

La alerta roja estará en vigor el miércoles y jueves, 18 y 19 de febrero, en las regiones ÁncashArequipaCajamarcaCallaoIcaLa Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

