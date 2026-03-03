Cusco: JEE investiga al rector de la UNSAAC por colocar banda presidencial a César Acuña

Fuentes del Jurado Electoral Especial (JEE) informaron que se ha abierto investigación por presunta vulneración a la ley de neutralidad al rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Eleazar Crucinta, por haber colocado una banda presidencial al candidato de Alianza Para el Progreso (APP), Cesar Acuña, durante una actividad del partido en la ciudad de Cusco.

En un video, se observa al congresista Alejandro Soto pedir que el rector Crucinta le coloque de forma simbólica la banda presidencial a César Acuña, en medio de la presentación oficial de los candidatos de APP a la Cámara de Diputados y Senadores.

Fuentes del Jurado Electoral Especial de Cusco informaron que existen prohibiciones para que un funcionario en ejercicio participe en actividades proselitistas; por eso, el caso pasó a trámite del área de Fiscalización.

Elecciones 2026: 130 solicitudes de renuncia de candidatos fueron presentadas ante los JEE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que unas 130 solicitudes de renuncias de candidatos a su postulación en las elecciones generales 2026 fueron presentadas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) hasta el miércoles, 11 de febrero, fecha en que cerró el plazo para realizar esta gestión.

En un comunicado, el órgano electoral indicó que, de esta cifra, 43 se encuentran en trámite ante los JEE; es decir, que viene siendo revisado el cumplimiento de los requisitos de las mismas, mientras que otras 87 han sido resueltas por estos órganos electorales.

El reporte del JNE señaló también el tipo de cargos a los que se refieren las 130 solicitudes señaladas. Así, 1 corresponde a fórmula presidencial (un candidato a la vicepresidencia), 68 a diputados, 30 a senadores por distrito múltiple, 19 a senadores por distrito único y 12 al Parlamento Andino.