Regidor de Municipalidad de Megantoni sostuvo que pobladores presentaron malestares por fuga y deflagración de gas natural

Jhon Luna, regidor de la Municipalidad de Megantoni, indicó este lunes que pobladores del asentamiento humano Saringabeni resultaron afectados por la fuga de gas natural con deflagración en una estación de válvulas de su sistema de transporte de este hidrocarburo.

En declaraciones a Conexión de RPP, la autoridad indicó que la fuga de gas provocó contaminación ambiental y que algunos de los pobladores presentaron mareos y ojos rojos, por lo que solicitaron la intervención de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

“Hubo una contaminación ambiental más que todo y los pueblos más afectados son el asentamiento humano Saringabeni, porque es una cuenca de río, en la cabecera del río Saringabeni ha sucedido ese incidente”, dijo.

“Hubo mareos de la población, ojos rojos de muchos pobladores, entonces ahí impacta directamente a la población; sin embargo, vemos más allá el impacto ambiental que ha sucedido, la contaminación ambiental que ha podido pasar en todo ámbito del lugar y eso es lo que estamos preocupados, la contaminación de los ríos, de los bosques que están ahí, entonces estamos pidiendo inmediata intervención de la empresa”, añadió.

Cuestionamientos a empresa

Según explicó, tras ocurrida la fuga, el gobierno local envió un grupo de contingencia para atender a las personas afectadas y aún no había un registro total de cuántos se vieron perjudicados por este incidente.

En ese sentido, cuestionó el primer pronunciamiento de la empresa, pues a su criterio no trataron la emergencia como un hecho de gran magnitud, en especial en lo que respecta a la población. Por ello, reiteró su pedido a que se hagan presentes en la zona y den la atención que corresponde a los afectados.

“Esperamos que la empresa lo más antes posible se pronuncie, se ha pronunciado, pero su informe es muy tibio, pareciera que no lo consideran de gran magnitud y como asentamiento rural, el pueblo más cercano está muy afectado y está pidiendo inmediata atención de la empresa”, sostuvo.

Fuga de gas

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) suspendió el último domingo temporalmente el transporte de gas natural tras registrarse una fuga y una posterior llamarada en la estación de válvulas ubicada en el CAPE 43, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco.

La emergencia fue detectada a las 11 de la mañana. Según informó la compañía durante la tarde del domingo, la situación ya estaba bajo control luego de que un equipo acudiera a la zona para dar solución.

La empresa informó también que se adoptaron medidas para garantizar la seguridad y salud de las personas, así como para minimizar el impacto ambiental.

Los mismos pobladores de Megantoni difundieron videos donde se observa una llamarada en una zona montañosa, lo que generó preocupación entre los habitantes.