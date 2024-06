Mes jubilar del Cusco: estudiantes de 51 colegios saludan a la ciudad imperial

Cusco La vestimenta consta de una pollera negra, multicolor, con muchas flores, muchos bordados.

La vestimenta consta de una pollera negra, multicolor, con muchas flores, muchos bordados. | Fuente: RPP

En el mes jubilar del Cusco, estudiantes de secundaria de más de 50 colegios saludan hoy a la ciudad imperial con diferentes danzas y trajes típicos.

Tras su última práctica, los escolares se encuentran listos para demostrar todo su talento y representar dignamente a su región.

"El día de hoy vamos a presentar la danza de la Chita Sayma, que viene de la provincia de Canas", dijo una de las competidoras.

La vestimenta consta de una pollera negra, multicolor, con muchas flores, muchos bordados. También una monterita y una blusa blanca. Se trata de un traje típico de la provincia altoandina de la región Cusco: "El traje es oriundo, netamente caneño".

¿En qué consiste el mes jubilar de Cusco?

El mes de junio, conocido como 'mes jubilar', saca lo mejor de los cusqueños, pues es una oportunidad para demostrar el amor por su cultura ancestral y por la tierra que habitan.

Además, es un mes donde se reactiva el turismo y la economía, debido a las actividades que engalanan los días de junio.

En ese sentido, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, Saúl Caipani Altamirano, explicó a RPP la importancia del mes jubilar.

"No hay hotel, no hay restaurante, no hay guía que esté ahorita, con todo lo que es las fiestas del Cusco, la temporada alta, con una reserva. Eso justamente tenemos que rescatar, hay trabajo, hay el tema de la movilización, transporte, alimentos, el tema de los hospedajes, el Valle Sagrado. Todo lo que son agencias, están recuperando los índices que tenían anteriormente", enfatizó.