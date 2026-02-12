Indeci alertó que 418 distritos de la sierra y costa norte están en riesgo por precipitaciones

El Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alertó que existen 418 distritos de la sierra y costa norte en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa.

Este escenario de riesgo fue elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ante el aviso meteorológico N.º 043 del Senamhi, que anuncia la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad hasta el viernes 13 de febrero.

Según dicho documento, Cajamarca es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 61, seguido de Ayacucho (38), La Libertad (27), Arequipa (21), Huancavelica (19), Amazonas (18), Piura (15), Áncash (13), Lima (8), Apurímac (5), Lambayeque (3), Pasco (3), Huánuco (1), Moquegua (1) y Tacna (1); en tanto, 184 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Junín y a excepción de Huánuco, La Libertad y Lambayeque se encuentran en riesgo alto.

Recomendaciones

Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.