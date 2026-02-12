Nicola Porcella y Aldo de Nigris protagonizan tenso careo antes de su pelea en Ring Royale Fights [VIDEO]

La pelea de box que tendrán los exintegrantes de La Casa de los Famosos México en marzo de este año ya está dando de qué hablar.

Previo al esperado combate de boxeo entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris, ambos protagonistas vivieron un momento de alta tensión durante su primer careo oficial del evento Ring Royale Fights.

Según imágenes que circulan en redes sociales, la confrontación entre los exintegrantes de La Casa de los Famosos México se intensificó hasta el punto de que ambos se empujaron brevemente, lo que obligó a seguridad a intervenir para evitar que el enfrentamiento escalara.

Durante el careo, Aldo de Nigris fue quien inició el gesto físico, empujando a Porcella, mientras este respondía con una actitud desafiante y una sonrisa provocadora, elevando la tensión frente a cámaras.

Este evento forma parte de una serie de presentaciones previas al espectáculo que también incluirá otros combates entre celebridades e influencers, lo que ha aumentado la expectativa entre los fanáticos y usuarios en redes sociales.

¿Cuándo es la pelea de Nicola Porcella y Aldo de Nigris?

La pelea se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el Arena Monterrey, en México.

La preventa de entradas ya está disponible en Superboletos.com, y los precios van entre $628 y 6.820 pesos.

Nicola Porcella grabó telenovela mexicana al lado de Fernando Colunga

Nicola Porcella es integrante al elenco de Amanecer, la nueva telenovela de Televisa producida por Juan Osorio. El actor peruano compartió escenas con grandes figuras de la televisión mexicana como Fernando Colunga y Livia Brito, algo que él mismo consideró un logro impensado hace unos años.

"Para mí es un sueño trabajar al costado de tremendo actor, de tremendo galán, y ni hablar de Livia", dijo en una entrevista para Al Punto Noticias.

Porcella tuvo palabras de agradecimiento para Juan Osorio, a quien considera determinante en su crecimiento profesional. "A Juan le debo toda mi carrera actoral. Las oportunidades se presentan, pero uno tiene que abrazarlas y trabajar", señaló.

Esto se prendió 🔥

Vuelvo a decir Aldo es una gran persona, el pique es deportivo porque él es muy competitivo y yo también.

Este 15 de marzo los dos vamos a pelear con respeto y con ganas de dar un show.

Nos vemos en

Ring Royale — Nicola Porcella (@NicolaPorcella) February 11, 2026