Con 79 firmas, Renovación Popular solicita convocar pleno extraordinario para tratar mociones de censura contra Jerí

A través de una publicacion en redes sociales, la bancada celeste anunció la presentación oficial de la solicitud y exigió que José Jerí acuda a dar explicaciones al Congreso.

La bancada parlamentaria de Renovación Popular anunció este jueves que ha presentado una solicitud oficial para que se convoque a un pleno extraordinario, a fin de debatir las mociones de censura y de vacancia presentadas contra el Presidente de la República José Jerí.

A través de sus redes sociales, informó que el pedido se presenta con el respaldo de 79 firmas, una más de las requeridas por reglamento parlamentario.

Además, el grupo parlamenatario exigió que el presidente José Jerí acuda al Congreso para brindar "las explicaciones necesarias frente a los serios cuestionamientos sobre su conducta en el ejercicio del cargo".

La @bancada_rp presenta oficialmente, con 79 firmas, solicitud para un Pleno Extraordinario. Exigimos que José Jerí, acuda al @congresoperu y brinde las explicaciones necesarias frente a los serios cuestionamientos sobre su conducta en el ejercicio del cargo.#RenovaciónPopular pic.twitter.com/BqgrrUiYj8 — Bancada Renovación Popular (Oficial) (@bancada_rp) February 12, 2026

El oficio para solicitar la convocatoria a un pleno extraordinario deberá ser presentado en el Área de Trámite Documentario del Congreso para su posterior envió al despacho del presidente encargado del Poder Legislativo Fernando Rospigliosi, quien debe determinar la fecha y hora para la programación de esta sesión.



Noticia en desarrollo...