Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con 79 firmas, Renovación Popular solicita convocar pleno extraordinario para tratar mociones de censura contra Jerí

| Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

A través de una publicacion en redes sociales, la bancada celeste anunció la presentación oficial de la solicitud y exigió que José Jerí acuda a dar explicaciones al Congreso.

La bancada parlamentaria de Renovación Popular anunció este jueves que ha presentado una solicitud oficial para que se convoque a un pleno extraordinario, a fin de debatir las mociones de censura y de vacancia presentadas contra el Presidente de la República José Jerí. 

A través de sus redes sociales, informó que el pedido se presenta con el respaldo de 79 firmas, una más de las requeridas por reglamento parlamentario. 

Además, el grupo parlamenatario exigió que el presidente José Jerí acuda al Congreso para brindar "las explicaciones necesarias frente a los serios cuestionamientos sobre su conducta en el ejercicio del cargo".

El oficio para solicitar la convocatoria a un pleno extraordinario deberá ser presentado en el Área de Trámite Documentario del Congreso para su posterior envió al despacho del presidente encargado del Poder Legislativo Fernando Rospigliosi, quien debe determinar la fecha y hora para la programación de esta sesión.

Noticia en desarrollo... 

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José Jerí Renovación Popular

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA