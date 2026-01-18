Gobierno declara estado de emergencia por 60 días en 134 distritos debido a intensas lluvias

El Gobierno declaró estado de emergencia, por 60 días, en 134 distritos de diversas provincias de los departamentos de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes "por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales".

El objetivo, según el decreto supremo Nº 005-2026-PCM, es la ejecución de medidas y acciones "de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan".

El decreto supremo señala que los gobiernos regionales y locales comprendidos deberán ejecutar las medidas y acciones señaladas con coordinación técnica con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Asimismo, la medida contará con la participación de los ministerios de Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Desarrollo e Inclusión Social.

"La implementación de las acciones previstas en el presente Decreto Supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público", informaron.

El documento lleva la firma del presidente José Jerí, con el refrendo del jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez, y los titulares de las carteras ministeriales señaladas.

Lista de distritos declarados en emergencia por lluvias