Siete militares heridos y uno desaparecido deja explosión en un cartel del Ejército en Pisco

Una explosión registrada este martes en las instalaciones de un cuartel conocido como El Polvorín, en la zona de Cabeza de Toro, en Pisco (Ica), provocó la desaparición de un efectivo militar y dejó heridos a otros 7 efectivos, informó el Ejército del Perú.

Según un comunicado de la institución, la explosión se produjo aproximadamente a las 12.55 horas cuando el personal realizaba el traslado de granadas destinadas a su destrucción como parte de un plan institucional de manejo de municiones.

El estallido generó un incendio interno que requirió la intervención inmediata de bomberos, ambulancias y personal de serenazgo para controlar la situación y asegurar el perímetro del recinto militar.

El saldo de víctimas incluye a un suboficial y seis miembros del personal de tropa, quienes tienen edades de entre 18 y 25 años y provienen de diversas regiones del país.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, cuatro de los efectivos fueron trasladados en un avión militar hacia el Hospital Militar Central en Lima debido a la severidad de sus lesiones, mientras que los tres restantes permanecen bajo observación médica en el Hospital San Juan de Dios de Pisco.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con el personal afectado y sus familias, a quienes estamos brindando el acompañamiento y apoyo integral necesario", señala el comunicado oficial emitido por el Comando del Ejército.

Labores de búsqueda e investigación institucional

Ante la desaparición de uno de los efectivos, las autoridades activaron de forma inmediata los protocolos de búsqueda y rescate, empleando todos los medios disponibles en la zona para localizar al compañero de armas.

De forma paralela, el Sistema de Inspectoría del Ejército ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el accidente y determinar si existieron fallas en los procedimientos de seguridad establecidos para el manejo de armamento.

"El Ejército del Perú reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y especialmente, con la seguridad y el bienestar de su personal, al servicio de la Patria y de la Nación", sostiene la institución en su pronunciamiento oficial.

Demandas de familiares

De acuerdo con información de medios locales, diversos familiares de los soldados llegaron a los exteriores del cuartel ubicado en el distrito de Indendencia, de la provincia de Pisco, para exigir información precisa sobre el estado de salud de sus seres queridos.

En este contexto, una madre de familia denunció públicamente que su hijo no debió participar en este tipo de maniobras de riesgo debido a que presentaba una lesión previa, una versión que aún no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades militares competentes.

La onda expansiva del estallido también generó una fuerte alarma entre los residentes de las zonas aledañas al cuartel debido a la proximidad de las instalaciones militares con áreas residenciales y el temor a que se produjeran nuevas detonaciones.