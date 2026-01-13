Lluvia torrencial arrastra motocicletas y provoca daños en hospital de Tarapoto [VIDEO]

Últimas Noticias
Tarapoto: Lluvia torrencial arrastra motocicletas y provoca daños en hospital de la ciudad
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Uno de los puntos más afectados fue el jirón Francisco Pizarro, cuadra 9 del distrito de Morales, donde el agua de lluvia convirtió la vía en un río, sorprendiendo a las personas que se encontraban cerca.

Una torrencial lluvia registrada esta tarde provocó el desborde de las alcantarillas en el centro de la ciudad de Tarapoto, región San Martín. La fuerza del agua terminó arrastrando motocicletas que se encontraban estacionadas cerca de locales comerciales, informaron fuentes de RPP. 

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo los transeúntes corren en medio del agua para rescatar sus vehículos. Uno de los puntos más afectados fue el jirón Francisco Pizarro, cuadra 9 del distrito de Morales, donde el agua de lluvia convirtió la vía en un río, sorprendiendo a las personas que se encontraban cerca.

La emergencia también alcanzó al Hospital de Tarapoto, donde se reportó el colapso de parte del cielo raso a causa de la filtración de agua, generando preocupación entre pacientes y personal de salud. 

Hasta el momento no se han informado personas heridas, mientras las autoridades de la región San Marín, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, evalúan los daños causados durante la temporada de lluvias pronosticado por Senamhi.

Las calles se transformaron en pequeños ríos debido a las intensas lluvias. | Fuente: Cortesía
