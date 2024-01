Trujillo en emergencia: ola de homicidios alcanza nivel crítico [INFORME]

La incidencia delictiva en La Libertad alcanza niveles alarmantes con 20 homicidios en las tres primeras semanas del año. La criminalidad recrudece, principalmente, en la provincia de Trujillo, ante la inefectiva reacción de las autoridades. ¿Cuáles son las causas y qué piden los ciudadanos en medio de este clima de inseguridad?

"Trece disparos. Él no ha tenido problemas con nadie. Yo quiero que se haga justicia porque él ha sido un buen hijo para mí. Él ha sido muy bueno. Quiero justicia".

Martha Lescano, madre de José Mendoza, organizador de eventos y de 28 años, reclama justicia tras la muerte de su hijo en la calle 3 de Octubre, en el distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo, una ciudad convertida en una de las más peligrosas del país. La víctima, conocida como Pichano, fue asesinado de 13 disparos en la puerta de su vivienda.

En los primeros días de enero del 2024 ya se cuentan 20 crímenes en la región La Libertad, según lo ha revelado el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Trujillo, Javier Méndez. El día más trágico fue el lunes 15 cuando en solo 24 horas tres personas fueron asesinadas: dos en Trujillo y una en el distrito de La Esperanza.

"En el presente año ya tenemos ya de enero a la fecha más de 14 homicidios. El tema está de que en su mayoría son personas que han estado vinculado, vinculado con el hecho delictivo, no. Nosotros estamos presumiendo que hay un enfrentamiento entre bandas criminales, no solamente de lo que es la zona de Florencia, sino también la zona de El Porvenir", señala Javier Méndez, jefe de la Divincri de Trujillo.

"Muy aparte la Divincri también está conformando un grupo más de suboficiales especialistas en el tema de homicidios para poder nosotros impulsar y acelerar estos casos de investigación. Miren, si no caen los cabecillas, no caen las cabezas de estas bandas criminales, van a continuar los homicidios", agrega.

El 2023 -pese a que el gobierno declaró siete estados de emergencia- fue uno de los años más inseguros para esta región con 325 crímenes; es decir, 77 más que el 2022 y 136 más que el 2021. Los ciudadanos exigen una lucha más efectiva contra las bandas criminales.

Jorge Díaz, vecino del distrito de El Porvenir, donde fue acribillado el pasado 17 de enero el adulto mayor Justo Castañeda Castillo, pide una labor más eficiente a las autoridades.

"Nosotros no tenemos seguridad de nada, por qué, porque no tenemos seguro de nada. La cosa es que la Policía debe capturarlo y debe llevarlo y no soltarlo. La Fiscalía, la policía lo lleva y la Fiscalía lo larga, entonces pe qué, qué pue, qué hacen esos. Eso no es trabajo. La Fiscalía debe hacerlo, de una vez sentenciado para eso es la cárcel. Que salgan a las calles las Fuerzas Armadas, que salgan las Fuerzas Armadas de una vez", señala-

La criminalidad también es una preocupación para los empresarios, sobre todo para las aproximadamente 112 agroindustriales que operan en la provincia de Virú, región La Libertad.

Yuri Armas, representante de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), que tiene 28 empresas asociadas en esta provincia, revela indicadores del 2023 que muestran a Virú como una zona de alto riesgo.

"Nuestro mayor activo es la gente, nuestra mayor preocupación son las personas, es las zonas en las que estamos. Y la provincia de Virú es la provincia más peligrosa del Perú, 59 muertos por cada cien mil habitantes. Villa El Salvador fue declarada en emergencia con 28 y en la provincia de Virú tenemos 59 muertos en un año", apunta.

A pesar de que el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de La Libertad acordó pedir un nuevo estado de emergencia, los especialistas coinciden que la prioridad es tener más personal (el déficit es de dos mil policías), más vehículos (se cuentan con 340 patrulleros, pero se necesitan 653) y la implementación de un Laboratorio de Criminalística. Mientras esto no cambie, Trujillo seguirá contando sus muertos a causa de la inseguridad.