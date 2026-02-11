Comando Operacional del Norte ejecutó operación ‘Centauro’ e incautó armas de guerra y explosivos en Pataz

El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), ejecutó la operación ‘Centauro’ durante la madrugada en el centro poblado Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz, en la región La Libertad.

Esta acción estratégica, realizada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), fue el resultado de un trabajo de inteligencia que identificó presuntas actividades delictivas de una organización criminal dedicada a la extorsión, sicariato, robo de mineral y al tráfico de armas y de explosivos.

Su centro de operaciones -según la información obtenida- funcionaría en una bocamina ubicada en la quebrada La Porfilia.

Durante el operativo se incautó armamento de guerra y material explosivo de alto poder destructivo, lo que evidencia el nivel de amenaza que representa esta estructura criminal en la población y el desarrollo de la actividad minera formal en la zona.

“Esta acción operativa reduce significativamente la capacidad letal de organizaciones criminales que buscan imponer violencia y socavar la legalidad en la provincia de Pataz, afectando directamente sus medios logísticos y operativos”, señaló el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un comunicado.