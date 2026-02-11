Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Comando Operacional del Norte ejecutó operación ‘Centauro’ e incautó armas de guerra y explosivos en Pataz

Durante el operativo se incautó armamento de guerra y material explosivo.
Durante el operativo se incautó armamento de guerra y material explosivo. | Fuente: Comando Unificado Pataz
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Durante la acción estratégica realizada en el centro poblado Pueblo Nuevo, se llevó a cabo tras identificar presuntas actividades delictivas de una organización criminal.

El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), ejecutó la operación ‘Centauro’ durante la madrugada en el centro poblado Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz, en la región La Libertad.

Esta acción estratégica, realizada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), fue el resultado de un trabajo de inteligencia que identificó presuntas actividades delictivas de una organización criminal dedicada a la extorsión, sicariato, robo de mineral y al tráfico de armas y de explosivos.

Su centro de operaciones -según la información obtenida- funcionaría en una bocamina ubicada en la quebrada La Porfilia.

Durante el operativo se incautó armamento de guerra y material explosivo de alto poder destructivo, lo que evidencia el nivel de amenaza que representa esta estructura criminal en la población y el desarrollo de la actividad minera formal en la zona.

“Esta acción operativa reduce significativamente la capacidad letal de organizaciones criminales que buscan imponer violencia y socavar la legalidad en la provincia de Pataz, afectando directamente sus medios logísticos y operativos”, señaló el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
La Libertad Pataz Cupaz

RPP TV

En Vivo

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA