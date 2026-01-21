La Policía detiene a dos sujetos presuntamente involucrados en los atentados a una cadena de licorerías en Trujillo

El jefe policial de La Libertad comentó que los hombres tenían un dispositivo para activar los explosivos a distancia.

Dos personas fueron detenidas este miércoles tras estar presuntamente involucradas en los últimos atentados con explosivos en dos sedes de la cadena de licorerías "Tabaco y Ron", ubicadas en las avenidas Fátima y Larco de Trujillo. Así lo dio a conocer el jefe de la región policial de La Libertad, Franco Moreno Panta.

El jefe policial comentó que los sujetos intervenidos tenían un dispositivo para activar los explosivos a distancia, lo que les permitía alejarse de la zona a tiempo.

"Hemos capturado a dos personas. Se le ha encontrado evidencia muy importante en el teléfono (de los intervenidos). Estos delincuentes han tenido un acto de planificación porque hemos encontrado el dispositivo que activa estas bombas. Estos delincuentes han tenido tiempo para huir porque iban a ser activados (los explosivos) a través de un teléfono celular", explicó Moreno Panta para RPP.

Uno de los detenidos, según la Policía Nacional, iba a dejar explosivos en un tercer local de las sedes; sin embargo, fue arrestado antes del ataque.

Asimismo, el general Moreno Panta precisó que se vienen dando operativos para detener a todos los involucrados del hecho. Incluso, reveló que se tiene identificado a cinco personas que serían los responsables de los últimos atentados registrados estos días en la región.

Las rejas metálicas que protegían ambos locales resultaron prácticamente destruidas, al igual que varias cajas de licor que se encontraban cerca de la puerta principal, donde se almacenaban diversos productos. Asimismo, se conoció que dos personas resultaron heridas por las explosiones.