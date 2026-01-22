Capturan en Ecuador al presunto asesino de mujer hallada dentro de un colchón en SMP, aseguró el general Víctor Revoredo

Víctor Revoredo aseguró que la mujer hallada muerta en SMP habría sido víctima de una red de trata de personas. | Fuente: RPP / Difusión

El presunto asesino de la mujer hallada dentro de un colchón en una calle de San Martín de Porres (SMP) fue capturado en Ecuador, aseguró el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El alto mando indicó que este sujeto fue detenido durante un operativo realizado por la Policía de Ecuador en el sur de la ciudad de Guayaquil, para capturar al asesino de un agente. En medio de esta operación, habría sido capturado también el sospechoso del crimen en SMP.

“Nuestros hermanos de la Policía Ecuatoriana hacen un exitoso operativo, intervienen una guarida, intervienen al autor de este sicariato en agravio de un policía del Ecuador y, dentro de ese contexto, aparece un segundo sujeto”, refirió.

“Esta persona ha aceptado y se corrobora lo mismo: esta persona ha indicado que esta persona (la mujer asesinada) se resistía a la trata de personas. Había más personas sometidas y es la línea de ‘Los Tiguerones’ con ‘Los Lobos’”, añadió.

El jefe de la Dirincri detalló que el intervenido es un varón de 24 años, aunque su identidad no fue revelada.



