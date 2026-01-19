Trujillo: volquete con piedras y arena se hunde en una vía auxiliar cerca al óvalo Mochica [VIDEO]

La Municipalidad de Trujillo señaló que este incidente se debió a la rotura de una tubería de alcantarillado que generó humedad, provocando que el asfaltado cediera ante el peso de la unidad.

Un volquete que cargaba piedras y arena se hundió en la vía auxiliar de la Av. Nicolás de Piérola, cerca al óvalo Mochica de Trujillo. La unidad terminó con las llantas traseras en un forado de unos cinco metros de diámetro, y los obreros que iban en la cabina, optaron por drenar el combustible como una medida preventiva para evitar algún accidente.

La Subgerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de Trujillo informó que este incidente se debió a la rotura de una tubería de alcantarillado que generó humedad, provocando que el asfaltado cediera ante el peso del vehículo.

El tramo, en la salida norte de Trujillo, se encuentra cerrado de forma temporal, mientras Sedalib, empresa que administra los servicios de agua y alcantarillado en la ciudad, realizó las coordinaciones para el retiro del vehículo y reparación de la zona afectada.