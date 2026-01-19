Con toda su familia: Lisandro Alzugaray llegó al Perú para unirse a los entrenamientos de Universitario

Lisandro Alzugaray es uno de los refuerzos que ha generado mayor ilusión en los hinchas de Universitario de Deportes. El experimentado mediapunta argentino se suma al conjunto crema para la temporada 2026 luego de un ciclo importante en Ecuador con LDU Quito, elenco en el que consiguió títulos continentales.

Este lunes, el futbolista argentino de 35 años llegó al Perú para unirse a los trabajos de Universitario. Acompañado por su familia, fue recibido por una delegación del cuadro de Ate antes de sumarse desde el martes a las sesiones de entrenamiento bajo las órdenes de Javier Rabanal.

Lisandro Alzugaray, fichaje estelar de la ‘U’

La ‘U’ utilizó uno de los cupos de extranjeros de este curso en Lisandro Alzugaray, quien reforzará el ataque merengue. Ya enfrentó a los cremas a nivel internacional y el último año coincidió con Javier Rabanal como rivales en el fútbol ecuatoriano.

Durante la temporada 2025, Alzugaray disputó 51 partidos. El jugador convirtió nueve goles y brindó 4 asistencias en las competiciones locales, mientras que en la Copa Libertadores aportó 1 asistencia y 5 goles, siendo el máximo anotador de su representativo que llegó hasta las semifinales.

Lisandro Alzugaray, de perfil zurdo, se desempeña como extremo, mediapunta y volante ofensivo, una polifuncionalidad en ataque que agrada a Rabanal para aprobar el intento de cerrar su incorporación. A ello se agrega su capacidad de despliegue en ciudades de altura, una característica en común entre la liga norteña y la Liga1.

Alzugaray no llegará a disputar el amistoso del martes ante Melgar, sin embargo, se espera tenga minutos frente a U. de Chile el sábado 24 de enero por la Noche Crema 2026.

¿Quién es Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray, que se formó en las juveniles de Lanús, comenzó su carrera profesional en el Atlético Paraná argentino. Tras pasar por elencos del ascenso en su país, disputó una campaña de Primera División por primera vez en 2016 con el San José boliviano.

Tras ello se hizo un lugar en otras competiciones de la máxima categoría. Pasó por Newell’s Old Boys y Central Córdoba en Argentina, por Aucas y Universidad Católica en Ecuador, hasta que en 2022 tuvo un paso sin éxito por Arabia Saudita.

En Católica dejó buenas impresiones, por lo que en 2023 fue fichado por LDU Quito, el cual ha sido su equipo en las últimas tres temporadas.

Con los albos tiene más de 100 partidos oficiales, llegando a convertirse en referente y también portando la cinta de capitán. Cuenta con cuatro títulos con Liga, siendo dos en la Serie A y resalta la Copa Sudamericana 2023, que ganó compartiendo equipo con Paolo Guerrero.