Paulo Autuori destacó el empate de Cristal: "No es sencillo remontar a un equipo como Universitario"

Paulo Autuori, entrenador de Sporting Cristal.
Paulo Autuori, entrenador de Sporting Cristal. | Fuente: Sporting Cristal
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El entrenador de Sporting Cristal también elogió el accionar de Yoshimar Yotún, que anotó el empate ante Universitario.

El entrenador de Sporting Cristal, Paulo Autuori, resaltó el empate 2-2 ante Universitario de Deportes, en el estadio Alberto Gallardo. Además, elogió a Yoshimar Yotún, que selló el resultado con un gol de penal.

“Dirigir a Yotún es un lujo como entrenador, y miren que dirigí a grandes jugadores. Él estuvo un año y medio sin jugar y hoy en día ha agarrado confianza. Es un jugador que tiene claridad, eso no es para cualquiera”, afirmó el DT brasileño.

“En el fútbol peruano ya pasó el tiempo donde ganabas por tres o cuatro goles mostrando un gran rendimiento, pero no puedes recibir goles. Creo que fue un partido importante para el fútbol peruano por cómo se desarrolló. Tuvimos todo el tiempo el balón”, agregó.

Autuori admitió que su equipo tuvo un bajón anímico tras los dos tantos de Universitario. “Estuvimos abajo mentalmente sufriendo dos goles, no nos encontramos. Creo que los jugadores se fueron abajo mentalmente y eso impactó, pero no sé cuántos partidos hemos podido dar vuelta. Es un equipo preparado, aunque debemos dejar de recibir goles”, señaló.

Finalmente, afirmó que no es sencillo remontar ante el tricampeón nacional. “Estoy feliz porque el equipo pudo recuperarse, pero es difícil y, en algún momento, va a pasar factura. Jugamos en pocos días, hay futbolistas que han jugado dos partidos con un viaje de por medio. Ahora hay que pensar en el próximo partido. Somos un equipo que está bien físicamente, que tiene actitud para revertir las cosas. No es sencillo remontar a un equipo como la ‘U’, con madurez competitiva y grandes jugadores; en el segundo tiempo prácticamente los empujamos”, concluyó.

El gol de Yoshimar Yotún en el Cristal vs Universitario
El gol de Yoshimar Yotún en el Cristal vs Universitario. | Fuente: L1 Max
