Huaura: joven futbolista fue asesinado a balazos por delincuentes en la Panamericana Norte

La víctima era integrante del equipo de fútbol Sport Humaya. | Fuente: Google Street View / Facebook (Sport Humaya)

Un joven futbolista fue asesinado a balazos por dos delincuentes a la altura del kilómetro 160 de la Panamericana Norte, en el distrito de Vegueta, en la provincia de Huaura, en la región Lima, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La víctima fue identificada como Jhon Carbajal Torres, integrante del equipo de fútbol Sport Humaya. El club lamentó y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida. Jhon defendió nuestra camiseta con pasión y entrega, dejando una huella imborrable en la historia de nuestra institución”, señaló el club en una publicación de Facebook.

El crimen

De acuerdo con los testigos, el joven se encontraba trabajando en la carga y trasbordo de jabas de fresa; cuando fue sorprendido por dos delincuentes, quienes -a bordo de una motocicleta- dispararon contra él, provocándole la muerte.

Tras el asesinato, los peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen para recabar información como parte de las investigaciones.

Según los residentes, el joven futbolista es la octava víctima de la delincuencia en la zona lo que va del 2026.

Debido a la ola de asesinatos en los primeros días de enero y otros hechos de inseguridad, los lugareños han solicitado a las autoridades que la provincia sea declarada en estado de emergencia.

