Pachacámac: detienen a sujeto requisitoriado por el asesinato de un joven durante enfrentamiento entre barristas

Se trata de Esaid López, quien es sindicado de asesinar a Denis Raúl de Paz Alarcón, en un enfrentamiento que se remonta a julio de 2015.

La Policía Nacional capturó a Esaid Benigno López Candiotti (30), quien tenía requisitoria vigente por supuestamente asesinar a un joven durante un enfrentamiento entre barristas en julio de 2015.

De acuerdo con las investigaciones, López Candiotti habría asesinado de tres disparos a Denis Raúl de Paz Alarcón en medio de un enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía, Manuel Lozada, precisó que el investigado fue detenido en 2019, pero por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, y purgó prisión por 18 meses.

No obstante, detalló el mando policial, fue liberado por exceso de carcelería.

Detención en Manchay

A casi siete años de su liberación, López Candiotti fue detenido en la zona de Manchay, en el distrito de Pachacámac, por la investigación que se le sigue por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado.

Posteriormente, el sujeto fue trasladado a la sede policial de esta jurisdicción para ser sometido a los exámenes de ley.

RPP pudo conocer que el investigado también tiene antecedentes policiales por robo agravado a mano armada.