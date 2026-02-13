Huaura: delincuentes detonaron artefacto explosivo en puerta de un hotel en Végueta

El establecimiento resultó con la puerta destrozada, ventanas rotas, deterioros en la pared y otros daños valorizados en S/50 000, según informó el dueño del establecimiento.

La detonación de un artefacto explosivo provocó severos daños materiales en los exteriores de un hotel, ubicado en el centro poblado Medio Mundo, en el distrito de Végueta, en la provincia de Huaura, en la región Lima.

De acuerdo con el propietario del local afectado, clientes se encontraban en el hospedaje cuando ocurrió la detonación. Estos salieron rápidamente del negocio alertados por el fuerte estruendo.

Cámaras de seguridad registraron a los delincuentes

El propietario señaló que las cámaras de seguridad registraron a dos personas a bordo de una moto lineal acercarse al establecimiento, quienes serían los responsables del atentado.

En esa línea, se observa a uno de ellos bajar y colocar el artefacto explosivo debajo de la puerta del hotel. Posteriormente, los delincuentes parten del lugar con rumbo desconocido.

Finalmente, el dueño del hospedaje precisó que, antes de la detonación, no recibió ningún tipo de amenazas. La Policía Nacional ya inició las investigaciones correspondientes.