Trágico inicio del 2026: dos bañistas murieron ahogados en playa de Huaral

El fatal incidente ocurrió en la playa Chacra y Mar, en el distrito de Aucallama.

Trágico inicio del 2026. Dos personas murieron ahogadas en la playa Chacra y Mar, ubicada en el distrito de Aucallama, en la provincia limeña de Huaral, informó el corresponsal de RPP.

Nuestro periodista conversó con veraneantes del citado balneario, quienes advirtieron que, al momento de la emergencia, no había salvavidas presentes.

De acuerdo con los testigos, fueron cinco las personas que ingresaron al mar: dos lamentablemente perdieron la vida, mientras que los otros tres fueron trasladados a un centro de salud por serenos de la jurisdicción.

Al cierre de este informe, los cadáveres de los bañistas permanecían en la playa, a la espera de la llegada de representantes del Ministerio Público.

En tanto, peritos de criminalística recaban información sobre los hechos que serán materia de investigación.