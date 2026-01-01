La Libertad: enfrentamiento armado al interior de bocamina en Pataz deja tres fallecidos

Un nuevo enfrentamiento armado luego de una aparente intromisión a una bocamina en Pataz dejó tres personas fallecidas, informaron fuentes de RPP.

El hecho se produjo dentro de un área de extracción de material aurífero en la jurisdicción de Vijus, dentro de la provincia ubicada en la sierra de la región La Libertad.

Según datos preliminares, un grupo de hombres habría ingresado a la bocamina de forma irregular, encontrándose con agentes de seguridad minera que buscaron repelerlos con disparos.

Este incidente fue reportado por los pobladores ante la Comisaría PNP de Vijus, cuyos agentes, al atender la emergencia, constataron en el lugar el hallazgo de los tres cuerpos.

Las investigaciones sobre las circunstancias del enfrentamiento ya se encuentran en desarrollo. En tanto, el Ministerio de Defensa (Mindef) ya ha solicitado los informes preliminares a las unidades que intervinieron en el hallazgo.

Fuentes de RPP también pudieron confirmar que otras siete personas que inicialmente habían sido reportadas como desaparecidas ya fueron ubicadas.

Extienden estado de emergencia en Pataz

A fin de continuar el trabajo para recuperar el orden interno frente a las actividades de minería ilegal, el Gobierno prorrogó en diciembre el estado de emergencia en Pataz por 60 días.

Como parte de esta labor, miembros del Comando Unificado Pataz liberaron el pasado 14 de diciembre a 15 personas que estaban secuestradas por un grupo de sujetos armados en la bocamina Villalba, ubicado en la quebrada Porfia.

De acuerdo con el Mindef, los rehenes eran personal de seguridad de una minera que fueron rescatados luego del operativo llevado a cabo en la zona y fueron puestos a buen recaudo, sin registrarse bajas ni lesiones entre los miembros del comando que participaron en el operativo.