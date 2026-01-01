Cerca de 40 mil personas celebraron el Año Nuevo 2026 en la Plaza de Armas del Cusco [VIDEO]

La ciudad del Cusco vivió una multitudinaria jornada de celebración con motivo de la llegada del Año Nuevo. Cerca de 40 000 personas, entre ciudadanos locales, turistas nacionales y extranjeros, se concentraron en la Plaza de Armas para participar de las actividades tradicionales y espectáculos musicales programados para la fecha.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, la Plaza de Armas se convirtió en el epicentro de las festividades en la 'Ciudad Imperial'. Según pudo constatar RPP, con la llegada del 2026, muchos asistentes realizaron las tradicionales tres vueltas a la plaza, una actividad que se extendió por aproximadamente 30 minutos.

Otros asistentes optaron por celebrar con el consumo de uvas y el esparcimiento de pétalos de flores amarillas para atraer la abundancia y la prosperidad.

Las celebraciones siguieron su curso a pesar de una fuerte lluvia que empezó alrededor de las 10:40 de la noche y se extendió hasta las dos de la madrugada. A pesar de la intensidad, el flujo de personas en el centro histórico se mantuvo constante, con los asistentes protegiéndose con impermeables, ponchos y paraguas para seguir los festejos y presenciar el show musical y el espectáculo de fuegos artificiales.

En las primeras horas del jueves, 1 de enero, se registraba una temperatura de 7 °C en la ciudad, con personas aún presentes en inmediaciones del centro.

Actividades en Cusco

Las celebraciones en Cusco durante los primeros días de 2026 continuarán con eventos tradicionales en las provincias altas. Para este mes, se tiene prevista la realización de la competencia hípica en conmemoración de la Bajada de Reyes.

Este evento se desarrollará en una explanada ubicada entre los distritos de San Pablo y San Pedro, en la provincia de Canchis, sobre los 4 000 m.s.n.m. Además de la competencia, la actividad incluirá una representación de los Reyes Magos y ferias gastronómicas regionales.

Asimismo, las autoridades y el sector turismo mantienen expectativas positivas respecto a la afluencia de visitantes en los principales atractivos de la ciudad, como Ollantaytambo y Machu Picchu, durante las primeras semanas de 2026.