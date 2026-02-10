Voraz incendio en embarcación fluvial dejó seis heridos y bomberos afectados por humo tóxico en Iquitos

Las personas heridas terminaron con quemaduras de segundo y tercer grado.

Al menos seis personas resultaron heridas después de que registrara un incendio en una embarcación fluvial donde, aparentemente, se transportaba combustible y balones de gas. El hecho tomó lugar en el río Itaya ciudad de Iquitos, en la región Loreto.

De acuerdo con información preliminar, el incendio se habría generado cuando una embarcación estaba abasteciendo a una motobomba. Una de las mangueras habría estado rota y una chispa habría hecho contacto con el material, originando el incendio.

El material inflamable generó que las llamas de fuego envolvieran rápidamente a los ocupantes y los obligara a abandonar la embarcación, según informó la Policía de Iquitos.

El incendio dejó un total de cuatro embarcaciones afectadas.

Bomberos también resultaron afectados por inhalación de humo tóxico

Las personas heridas, quienes terminaron con quemaduras de segundo y tercer grado, fueron trasladadas al Hospital Regional de Loreto.

El director regional de Salud, Percy Vargas, detalló que los pacientes permanecen con pronóstico reservado.

Durante la atención de la emergencia también se reportaron a algunos bomberos afectados por la inhalación de humo tóxico, por lo que fueron evacuados.