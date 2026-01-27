Alarma por lluvias en Loreto: río Ucayali alcanzó umbral rojo, reportó el Senamhi

Alarma en Loreto. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el río Ucayali alcanzó el umbral hidrológico rojo, debido a las intensas precipitaciones que están cayendo no solo en esta región, sino en gran parte de la selva peruana.

Este incremento de caudal pone en riesgo a los centros poblados asentados en las riberas del río, tales como Requena, Santa Rosa, 11 de Agosto, Yanallpa, Nuevo Progreso y Nueva Florida.

En un comunicado, el ente estatal informó que, de acuerdo con los registros hidrológicos, el pasado lunes, 26 de enero, el nivel del río Ucayali en la estación Requena alcanzó los 129.25 m s.n.m., “evidenciando una tendencia ascendente entre 3 a 13 cm en promedio desde el 6 de enero”.

“En tanto, aguas arriba, la estación Contamana y CoHidro-Pucallpa registra niveles en umbral naranja, también con una tendencia ascendente. Esto evidencia una condición hidrológica crítica en gran parte del tramo medio del río Ucayali”, indicó el Senamhi.



Alerta naranja por lluvias en la selva

Cabe mencionar que el Senamhi ha activado una alerta naranja en diversas regiones de la selva peruana por lluvias, “de moderada a fuerte intensidad”.

A través de su página oficial, el organismo advirtió que estas precipitaciones estarán acompañadas “de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”.

La alerta naranja contempla las regiones Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martin y Ucayali hasta el próximo jueves, 29 de enero.

