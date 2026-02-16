Loreto: la Policía incauta tres avionetas y destruye un aeródromo clandestino que se usaba para sacar droga

Las autoridades informaron que el lugar era empleado por organizaciones vinculadas al narcotráfico para enviar sus productos al extranjero.

La Policía Nacional, en cooperación con el Ejército peruano, ubicó e incautó tres avionetas en la comunidad nativa Nueva Galilea Cayarú, ubicada en el distrito de Ramón Castilla, región de Loreto, que eran utilizadas para sacar droga del país. Asimismo, destruyeron un aeródromo clandestino que servía para este ilícito.

Según las autoridades, esta infraestructura era empleada por organizaciones vinculadas al narcotráfico. En el lugar también se hallaron 400 galones de combustible tipo Turbo Jet.

El operativo se realizó con patrullas integradas del Ejército, Fuerza Aérea y la Policía Nacional, en el marco del estado de emergencia que rige en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla.

Tanto la Policía como el Ejército informaron que han realizado operativos donde se incautó 187 136 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como diverso material logístico valorizado en 3.6 millones de dólares, afectando de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales.