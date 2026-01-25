Policía en retiro fue capturado tras ser acusado de participar en asalto en grupo a turistas en Iquitos

Dos sujetos fueron detenidos luego de ser acusados de intentar asaltar a un grupo de turistas, tras interceptarlos con cinco mototaxis en el centro de Iquitos, región Loreto.

Fuentes de la Macroregión Policial Loreto confirmaron a RPP que, entre los detenidos, se encuentra un policía en situación de retiro.

El general PNP Fernando Mego Avellaneda, jefe de la Región Policial Loreto, detalló que los intervenidos fueron identificados como Friorlid Remigio Corrales Ordoñez, de 32 años, y Rajin Benjy Grenwich del Águila, de 33. Este último fue retirado de la institución policial después de un proceso disciplinario.

"Hemos capturado a una banda que se dedica también a asaltar a las personas que salen de los lugares de diversión. Lo interceptan entre varias motocars. En este caso ha sido cinco motocars que han interceptado a la víctima. Rajin Grenwich del Águila es un expolicía. Ha sido dado de baja por medida disciplinaria", indicó Mego.



Responsables de asalto a manada

Los detenidos, en coordinación con otros sujetos a bordo de varios vehículos menores, también habrían participado en otro asalto bajo la modalidad del robo en manada, en contra una ciudadana que se encontraba a bordo de una mototaxi, a quien le arrebataron una cadena de oro y un dije, valorizados en aproximadamente 6 mil soles.

Asimismo, tras la verificación en los sistemas policiales, se constató que los detenidos registran antecedentes y denuncias previas por diversos delitos. Según la PNP, esta información se puso en conocimiento del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.