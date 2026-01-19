Loreto: 65 casas destruidas y 110 damnificados deja desborde del río Ucayali tras fuertes lluvias

El desborde y la variación del curso del río Ucayali a causa de las intensas lluvias viene generando erosión fluvial que hasta el momento viene dejando 65 viviendas destruidas y 110 personas damnificadas en las riberas de las comunidades de Tiruntán, Santa Ana y Cunshamay, ubicadas en el distrito de Padre Márquez, provincia de Ucayali, región Loreto.

Felipe Chong, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, dijo que ante esta situación, el Gobierno Regional dispuso la entrega de 23 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados. El apoyo incluye alimentos, frazadas, materiales de construcción y enseres de cocina.

La oficina de Defensa Civil desplegó la colocación de carpas para que las personas puedan pernoctar hasta que sus viviendas de material rústico sean reubicadas.

Desde la semana pasada, el caudal del río Amazonas está registrando un crecimiento acelerado, debido a las fuertes lluvias que están cayendo durante la temporada.

Jorge Khan, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Loreto, estimó que el caudal del Amazonas está aumentando hasta 25 centímetros diarios.

El corresponsal de RPP en la región Loreto reportó que el rápido ascenso del nivel del río ya empieza a cubrir playas naturales y zonas bajas