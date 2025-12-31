Piura: controlan motín dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau

Desde el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) indicaron que tras tomar conocimiento del motín se activaron los protocolos de seguridad institucional y se solicitó la intervención policial. Indicaron que no se produjo la fuga de ningún adolescente y se ha dispuesto el inicio de procedimientos institucionales correspondientes.

Personal del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto con la Policía Nacional del Perú controlaron la noche del último martes un motín en el Programa III del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau en Piura.

Según indicaron en un comunicado, tomaron cuenta del incidente a las 9:30 de la noche mediante la Central de Monitoreo de Centros Juveniles, por lo que activaron de inmediato los protocolos de seguridad institucional y se solicitó la intervención de la Policía Nacional del Perú.

“El personal del PRONACEJ, junto a la Policía Nacional del Perú, logró restablecer el orden interno, actuando en estricto respeto de los derechos humanos y salvaguardando la integridad física de los adolescentes y del personal del centro juvenil, manteniendo el control de la seguridad tanto al interior como en el perímetro externo de la institución”, señalaron.

Precisaron, además, que no se produjo la fuga de ninguno de los adolescentes de dicho centro y que la totalidad de la población interna, así como los trabajadores, se encuentran en sus respectivas áreas de atención.

Rechazaron también que todo acto que atente contra la seguridad del centro juvenil y la ciudadanía, por lo que dispusieron mediante su Secretaría Técnica el inicio de los procedimientos institucionales correspondientes, con el fin de fortalecer las medidas de seguridad y garantizar el adecuado tratamiento de los adolescentes, en concordancia con la seguridad ciudadana.