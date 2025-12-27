Jefe de la Región Policial de Piura dice que en la región “hay delincuencia transnacional”

En RPP, el general PNP Manuel Farías también dijo que la actividad delictiva de la provincia de Pataz, en La Libertad, se está trasladando a Piura.

Piura sufre el embate de la delincuencia transnacional, razón por la cual se declaró el estado de emergencia diversas localidades de la región por un plazo de 60 días, detalló el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Manuel Farías.

La disposición del Gobierno de José Jerí abarca específicamente las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara. Sin embargo, el decreto hace énfasis en las jurisdicciones distritales con mayor incidencia delictiva: Piura, Castilla, Catacaos, Veintiséis de Octubre, Sullana, Bellavista y Talara.

En La Rotativa del Aire, el mando policial enfatizó que Piura es una zona fronteriza con Ecuador, un país donde predominan bandas criminales como ‘Los Choneros’ ‘Los Lobos’, ‘Los Tiguerones’ y ‘Los Lagartos’, quienes -según sus datos- se han aliado con ‘Los Pulpos’ de Trujillo.

Acotó que, a raíz de los estados de emergencia en la provincia liberteña de Pataz, una zona donde operan mineros ilegales y bandas criminales, las actividades delictivas han “migrado a la ciudad de Piura” y en las zonas fronterizas.

“En la llegada del señor presidente [José Jerí], se conversó, se habló con las autoridades, se hizo las apreciaciones de situación y las apreciaciones de inteligencia y se dio por conveniente declarar en estado de emergencia”, indicó.

“Hay una delincuencia transnacional, hemos hecho capturas incluso de delincuentes del Tren de Aragua”, agregó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Asimismo, el general PNP indicó que las denuncias diarias por extorsión se redujeron de doce a dos, tras el traslado de internos del penal de Río Seco, dedicados a las llamadas extorsivas, a otras instituciones penitenciarias.

“Con el trabajo que hicimos con el Ministerio de Justicia, se logró trasladarse en primera instancia a 50 y, posteriormente, a 22 personas que estaban internos dedicados a esta labor”, acotó.

No obstante, señaló que ha habido un “efecto globo”, porque ahora las llamadas extorsivas se realizan desde otros penales.

“Bajó significativamente la extorsión en lo que es la ciudad de Piura, pero hay un efecto globo, porque ya no se hace el penal, sino que se está haciendo de otros penales que vienen a nivel nacional, como también de la misma persona que está ya en la calle”, finiquitó.